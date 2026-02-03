Finale CAN 2025 | La FRMF décide de faire appel des sanctions de la CAF

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a décidé d’interjeter appel des décisions prises par le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF), suite aux événements survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations-2025 entre le Maroc et le Sénégal.

Dans un communiqué, publié mardi, la FRMF souligne avoir “pris acte des décisions du Jury disciplinaire de la CAF ayant parvenu récemment à la FRMF au sujet des événements ayant émaillé, le 18 janvier 2026, le match Sénégal-Maroc, comptant pour la finale de la 35ème CAN et qui ont été marqués par le retrait de l’Aire de Jeu des joueurs et membres du staff de la sélection sénégalaise, ainsi que l’envahissement de la pelouse par les supporters sénégalais et les violentes échauffourées que cela a provoqué”.

“Eu égard à la non-conformité de ces sanctions avec l’ampleur et la gravité des incidents survenus tel que mentionné dans le courrier officiel adressé par le président de la FRMF au président de la CAF, veillant à préserver tous les droits régis par le règlement, la FRMF a décidé d’interjeter appel de ces décisions prises par le Jury disciplinaire de la CAF”, ajoute le communiqué.

LR/MAP