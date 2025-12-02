Lutte anti-corruption | L’expérience du Maroc mise en lumière à Washington (INPPLC)

Partager Facebook

L’expérience du Maroc en matière de prévention et de lutte contre la corruption a été mise en avant, lundi à Washington, à l’occasion d’une série de réunions entre le président de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), Mohamed Benalilou, et des responsables américains et internationaux.

Ces rencontres que M. Benalilou a tenu au département d’État américain, au Groupe de la Banque mondiale, au World Justice Project (WJP), à la faculté de droit de l’American University de Washington et à la Open Government Partnership, ont été l’occasion de passer en revue les efforts du Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en matière de prévention et de lutte contre la corruption, par le biais d’un processus de réformes renforcé par la ratification par le Maroc de la Convention des Nations Unies contre la corruption.

Ce processus a été consacré par la Constitution de 2011 qui a érigé l’INPPLC au sein de l’architecture institutionnelle de la bonne gouvernance en lui octroyant un fondement constitutionnel clair dans le cadre du dispositif de soutien de l’intégrité, et de prévention et de lutte contre la corruption.

M. Benalilou a également passé en revue les attributions et compétences de l’INPPLC, tout en mettant l’accent sur un certain nombre d’indices internationaux pertinents, notamment le facteur 2 de l’indice de l’état de droit du World Justice Project relatif à l’absence de corruption.

La visite de la délégation de l’INPPLC à ces institutions et organisations à Washington a aussi permis de prendre connaissance des dernières évolutions dans le domaine de la lutte contre la corruption au niveau international et ses enjeux actuels, et de renforcer les capacités d’analyse de l’instance, de soutenir sa vision stratégique et de s’ouvrir à des perspectives de coopération et de partenariats institutionnels multilatéraux.

Cette visite de travail a aussi pour objectif de conforter la présence du Maroc au niveau des instances internationales de lutte contre la corruption dans un esprit d’initiative et de partenariat, consolidant ainsi sa position dans la dynamique de coopération internationale en la matière, dans le cadre d’une vision institutionnelle qui relie la dimension nationale de l’intégrité à la dimension internationale de la réforme et reflète la complémentarité entre les priorités nationales et la coopération internationale, selon un communiqué de l’INPPLC.

La visite traduit, également, l’engagement institutionnel clair du Maroc dans les efforts internationaux de lutte contre la corruption, à la fois en tant qu’initiateur, acteur et bénéficiaire.

