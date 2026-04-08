L’Union européenne salue l’accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran

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L’Union européenne a salué mercredi l’accord de cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l’Iran, le qualifiant de “désescalade bienvenue et nécessaire”.

“Je salue le cessez-le-feu de deux semaines conclu la nuit dernière entre les États-Unis et l’Iran”, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans un message publié sur le réseau social X. Elle a également remercié le Pakistan pour son rôle de médiation.

La responsable européenne a insisté sur la nécessité de poursuivre les négociations “en vue d’une solution durable” au conflit, soulignant que l’UE continuera de se coordonner avec ses partenaires en ce sens.

Washington et Téhéran se sont mis d’accord pour un cessez-le-feu en échange d’une réouverture du détroit d’Ormuz, un peu plus d’une heure avant l’expiration de l’ultimatum du président américain, Donald Trump, qui menaçait de frapper l’Iran.

Dans un message publié sur Truth Social, le président Trump a indiqué avoir accepté de “suspendre les bombardements et les attaques contre l’Iran pour une période de deux semaines”, sous réserve que Téhéran garantisse une ouverture “totale, immédiate et sécurisée” du détroit stratégique.

Cette décision fait suite à des échanges avec le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, et le chef de l’armée, Asim Munir, qui ont demandé à M. Trump de suspendre l’intervention militaire prévue contre l’Iran, selon le locataire de la Maison Blanche.

LR/MAP