L’intégration de l’Intelligence artificielle dans les stratégies nationales, un prérequis de souveraineté

L’intégration de l’Intelligence artificielle (IA) dans les stratégies nationales constitue un prérequis de souveraineté, a affirmé, mardi à Salé, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni.

“Intégrer l’IA à l’horizon stratégique national est un prérequis de souveraineté pour garantir que la technologie ne s’écarte pas du contrôle des valeurs et ne transgresse pas le cadre démocratique auquel nous adhérons tous”, a déclaré Mme Seghrouchni, qui s’exprimait à l’ouverture des premières Assises nationales de l’IA, placées sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Elle a, dans ce sens, insisté sur l’impératif de prendre conscience collectivement et institutionnellement que l’IA n’est pas une technologie future, mais une réalité actuelle qui redéfinit l’avenir en infiltrant les systèmes de protection sociale, d’éducation, de santé, de finance et d’aménagement du territoire, et en remodelant les équations traditionnelles d’équité, d’efficacité, de fiabilité et de souveraineté.

D’où l’intérêt, a-t-elle dit, d’aborder l’IA non comme une solution technique subsidiaire, mais comme une responsabilité institutionnelle fondamentale qui nécessite de repenser les modes de pensée publique, de moderniser les outils de prise de décision, de réinventer les optimisations des processus et des procédures, et de construire de nouveaux systèmes de confiance entre les citoyens et l’État.

La ministre a, par ailleurs, relevé la double responsabilité qu’impose le développement rapide des technologies d’IA, expliquant qu’il s’agit d’une part, d’éviter de rester prisonniers d’une vision dépassée de l’administration, et d’autre part, de faire preuve d’agilité pour réorienter les stratégies nationales, dont Maroc Digital 2030, vers l’IA.

Mme Seghrouchni a fait observer que l’un des paradoxes majeurs de l’IA réside dans son potentiel à perpétuer les inégalités, ou à les réduire, notant que l’objectif est d’en faire un moteur de justice sociale et d’accès équitable aux opportunités et aux ressources.

Évoquant la profondeur africaine du Royaume, la ministre a soutenu que le Maroc est pleinement conscient que l’IA n’est pas uniquement une course technologique entre pays, mais également une question de souveraineté symbolique et matérielle, ainsi qu’un espace de remodelage des équilibres mondiaux.

“Dans cette perspective, nous œuvrons dans un esprit de positionnement actif, prônant une IA africaine ancrée dans les valeurs culturelles du continent, ouverte à des partenariats responsables et faisant de la technologie un outil de construction de l’indépendance décisionnelle”, a souligné Mme Seghrouchni.

Relevant l’importance de ces Assises nationales, elle a précisé qu’elles visent à engager un dialogue profond sur la place de l’IA dans l’avenir des politiques publiques du Royaume, ajoutant que l’organisation de cette rencontre traduit une volonté collective de jeter les bases d’une vision marocaine bien définie pour faire face à cette transformation accélérée à l’échelle mondiale.

Dans ce cadre, Mme Seghrouchni a souligné que les Hautes Orientations Royales appelant à accélérer la transformation numérique, à consolider l’efficacité du service public et à améliorer la compétitivité de l’économie nationale, constituent le cadre référentiel pour la mise en place d’une vision nationale globale qui fait de l’IA un outil au service de l’Homme et un instrument pour la consécration de la souveraineté numérique.

Ce débat national, dans ses dimensions symbolique et stratégique, incarne un triple défi, à savoir le partage d’expériences et de bonnes pratiques intersectorielles ; l’élaboration d’une feuille de route nationale collective encadrant l’intégration de l’IA dans les politiques publiques, outre la formulation d’un plan d’action soutenant cette feuille de route nationale, a-t-elle soutenu.

Et la ministre de conclure : “réfléchissons collectivement, proposons avec une perspective souveraine et gérons la technologie à la hauteur d’une nation dotée de la volonté de réforme, du courage du leadership et de la conviction profonde que l’IA, profondément ancrée dans la société, devient un moteur de développement”.

Initiées par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration sous le thème “Une stratégie IA efficiente et éthique au service de notre société”, ces assises visent à définir les contours d’une stratégie nationale d’une IA souveraine, adaptée aux besoins de la population et des secteurs stratégiques et alignée sur les Hautes Orientations Royales.

Le programme des assises est divisé en deux segments, à savoir une première journée consacrée aux sessions techniques sectorielles et aux démonstrations de startups innovantes grâce à l’IA, et une seconde axée sur les dimensions politiques et la coopération internationale de l’IA.

