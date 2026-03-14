Les États-Unis frappent plus de 90 cibles militaires sur l’île iranienne de Kharg (Centcom)

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Les forces américaines ont mené, dans la nuit de vendredi à samedi, une frappe de précision de grande envergure sur l’île iranienne de Kharg, touchant plus de 90 cibles militaires, a annoncé samedi le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

“Les forces américaines ont frappé avec succès plus de 90 cibles militaires iraniennes sur l’île de Kharg, tout en préservant les infrastructures pétrolières”, a indiqué le Centcom dans un message publié sur le réseau social X.

La frappe a détruit des installations de stockage de mines navales, des bunkers de stockage de missiles ainsi que de nombreux autres sites militaires, a précisé le commandement militaire.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré vendredi que l’armée américaine avait “complètement détruit” les cibles militaires sur l’île de Kharg.

Il a également menacé de cibler les infrastructures pétrolières de l’île si le régime iranien entrave la libre circulation des navires dans le détroit d’Ormuz.

“J’ai choisi de ne pas détruire les infrastructures pétrolières de l’île. Cependant, si l’Iran, ou quiconque d’autre, venait à entraver le passage libre et sûr des navires dans le détroit d’Ormuz, je reconsidérerais immédiatement ma décision”, a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

LR/MAP