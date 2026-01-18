Le Sénégal remporte la Coupe d’Afrique des Nations-2025

Partager Facebook

Le Sénégal a remporté la Coupe d’Afrique des Nations-2025, en s’imposant face au Maroc (1-0), dimanche au Stade Prince Moulay Abdellah.

Pour cette affiche de gala entre deux sélections qui ne s’étaient jamais affrontées en phase finale de la CAN, Walid Regragui a reconduit le même Onze de départ.

En revanche, Pape Thiaw a procédé à quelques changements afin de pallier les absences de Kalidou Koulibaly, Habib Diarra et Krépin Diatta, forfait à la dernière minute.

Après cinq minutes d’observation, la première grosse occasion est à mettre à l’actif du Sénégal. Sur un corner frappé depuis le côté gauche, le ballon arrive au second poteau où Pape Gueye tente de conclure de la tête à bout portant, mais se heurte au mur Yassine Bounou.

Deux minutes plus tard, Ezzalzouli déborde sur l’aile et adresse un centre fuyant dans la surface adverse. Le ballon n’est pas repris et le danger est finalement repoussé par la défense sénégalaise.

Par la suite, les deux équipes ont temporisé, attendant le moment opportun pour piquer, sans pour autant libérer d’espaces. Avec un léger avantage en possession de balle pour le Sénégal (57%) jusqu’à la 25è minute, la rencontre s’est transformée en une bataille tactique intense au milieu de terrain, les gardiens restant relativement peu sollicités.

À la 38è minute, le Sénégal, très rapide dans les transitions, passe tout près de l’ouverture du score. Une passe appuyée de Jackson prend à revers le bloc haut marocain et offre à Ndiaye le champ libre pour défier Bounou dans la surface. L’ancien portier du Séville détourne magnifiquement, du bout du pied droit, le tir croisé au sol.

Cinq minutes plus tard, Ezzalzouli dépose un superbe centre du pied droit dans la surface sénégalaise. Aguerd est tout proche de pouvoir le reprendre de la tête, mais ne parvient pas.

Au retour des vestiaires, les Lions de l’Atlas affichent des intentions plus offensives afin d’inscrire le premier but. Sur un nouveau centre d’Ezzalzouli, consécutif à un service d’El Kaabi, Malick Diouf repousse le danger en concédant un corner.

À la 58è minute, El Kaabi se crée une occasion en or. Depuis l’aile droite, El Khanouss adresse un superbe centre ras de terre vers l’attaquant marocain, qui devance Mendy de quelques centimètres, mais sa frappe passe finalement juste à côté du cadre.

A la 67è minute, Neil El Aynaoui s’élève haut dans les airs au duel avec Diouf et se blesse à l’arcade. Le staff médical intervient sur le terrain pour stopper le saignement du milieu de terrain de l’AS Rome qui poursuit le match.

A la 90è minute du jeu, Ibrahim Ndiye accélère et revient sur son pied gauche grâce à un bon crochet et enchaîne d’un tir mais Bounou est vigilant et repousse le danger.

Au temps additionnel de la rencontre, le Maroc a obtenu un pénalty, mais Brahim Diaz rate sa tentative de panenka.

Lors des prolongations, les Sénégalais vont enfin parvenir à ouvrir le score par Alassane Guye, auteur d’un tir puissant du pied gauche.

LR/MAP