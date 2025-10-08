Le Sénat américain confirme Duke Buchan en tant qu’ambassadeur des États-Unis au Maroc

Partager Facebook

Le Sénat américain a confirmé, mardi, la nomination de M. Duke Buchan III en tant qu’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Maroc.

La nomination de M. Buchan a été annoncée en mars dernier par le Président Donald Trump, qui avait souligné que le nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Maroc “jouera un rôle clé alors que nous renforçons la paix, la liberté et la prospérité pour nos deux pays”.

Lors de l’audition de sa confirmation devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat, le 29 juillet dernier, le nouvel ambassadeur américain a souligné que le Royaume du Maroc constitue “un pilier de stabilité” à la faveur de son emplacement stratégique qui le rend “essentiel” pour la sécurité nationale des Etats-Unis.

Il s’est ainsi dit engagé à renforcer la “relation de longue date” liant Washington et Rabat en matière de sécurité face à “des défis communs”, rappelant que le Royaume est l’un des plus anciens partenaires des Etats-Unis d’Amérique.

“Notre traité de paix et d’amitié remonte à 1786. Depuis près de 240 ans, nos relations bilatérales ont rendu les Américains et les Marocains plus sûrs, plus forts et plus prospères”, a-t-il dit.

Le Maroc, a poursuivi le nouvel ambassadeur, représente également “un partenaire économique modèle”, affirmant que les États-Unis et le Royaume entretiennent des relations commerciales solides.

A cet égard, il a plaidé pour la promotion des opportunités d’investissement américain “à travers tout le Royaume, où l’Amérique peut apporter une technologie de pointe pour appuyer les ambitions du Maroc en matière de développement des secteurs de la technologie, des transports, de l’agriculture et de l’énergie”.

Le nouvel ambassadeur a également tenu à rappeler la position des Etats-Unis, réitérée le 8 avril dernier par le Secrétaire d’Etat américain Marco Rubio, reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara et soutenant “la Proposition d’Autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable au différend” sur le Sahara marocain.

Il ajouté que le chef de la diplomatie US avait aussi réaffirmé l’appel du Président Donald Trump aux parties pour qu’elles s’engagent “sans délai dans des pourparlers, avec la Proposition d’Autonomie du Maroc comme seul cadre, afin de négocier une solution mutuellement acceptable”.

A ce propos, le nouvel ambassadeur américain s’est déclaré engagé à “faciliter les progrès vers cet objectif”.

La confirmation de M. Buchan par le Sénat intervient aussi au lendemain de l’annonce par le gouvernement US que les États-Unis encouragent les investissements américains dans les Provinces du Sud du Royaume.

Duke Buchan III avait servi auparavant en tant qu’ambassadeur des États-Unis en Espagne et en Andorre (2017-2021).

Natif de la Caroline du Nord en 1963, il compte une longue carrière dans le monde des investissements et de la finance.

LR/MAP