Industrie céréalière | Casablanca à l’heure du 10ème “Grain & Milling expo”

La 10ème édition du Salon international des industries céréalières, “Grain & Milling expo”, s’est ouverte, mercredi à Casablanca, sous le signe “la profession meunière au service de la filière céréalière”.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce salon bisannuel dédié aux professionnels de l’industrie céréalière met à l’honneur la République Française, renforçant ainsi les liens de coopération et d’échange entre les acteurs de la filière céréalière.

La cérémonie inaugurale de ce salon a été présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, en présence du président de la Fédération nationale de la minoterie (FNM), Moulay Abdelkader Alaoui, du président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, et de l’Ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier.

Fort de neuf éditions réussies, “Grain & Milling expo” s’est imposé comme le rendez-vous incontournable des professionnels du secteur. Véritable carrefour d’échanges, il rassemble équipementiers, fournisseurs d’ingrédients, minoteries et bien d’autres acteurs clés de l’industrie.

À cette occasion, M. Mezzour a souligné que la meunerie se situe au cœur de la souveraineté alimentaire nationale, notant que les acteurs de la filière céréalière se placent au centre d’une mission essentielle pour atteindre la souveraineté alimentaire.

Parallèlement, le ministre a mis en lumière les défis auxquels le secteur a dû faire face, notamment la pression inflationniste et la sous-utilisation des capacités de production et de stockage, tout en appelant à une mobilisation collective pour renforcer la résilience et la compétitivité de la filière.

Il a, à cet égard, plaidé pour que le Maroc devienne un véritable hub céréalier pour l’Afrique, soutenant que le Royaume dispose de tous les atouts logistiques et humains, ainsi que de partenaires comme la France, pour assumer ce rôle à l’échelle continentale.

Mezzour a aussi exhorté les opérateurs du secteur à poursuivre leurs efforts d’innovation, notamment à travers l’intégration des technologies de pointe et de l’intelligence artificielle, afin d’accroître la performance.

Il a insisté sur la nécessité d’accompagner les jeunes entrepreneurs dans la transformation et la valorisation des produits céréaliers marocains, saluant la créativité et l’esprit d’entreprise d’une nouvelle génération capable, selon lui, de porter les produits du Royaume sur les marchés internationaux.

Pour sa part, le président de la FNM a mis en exergue la portée particulière de cette édition de “Grain & Milling expo”, qui célèbre plus de deux décennies d’engagement au service de la modernisation et de la performance de la meunerie marocaine, rappelant que le salon constitue un espace privilégié d’échanges, d’innovation et de valorisation des savoir-faire.

Cette édition, a-t-il poursuivi, se distingue par la participation de plus d’une centaine d’exposants issus de plusieurs pays, la création d’un pavillon “start-up” et d’un village coopératif, destinés à promouvoir l’innovation, l’entrepreneuriat et les initiatives locales dans le secteur, saluant la France, partenaire historique et stratégique du Maroc dans le domaine céréalier.

De son côté, M. Lecourtier a fait savoir que la participation de la France à cette 10ème édition du “Grain & Milling Expo” comme pays invité d’honneur s’inscrit dans le cadre d’une année croisée Maroc–France particulièrement dense sur le plan agricole.

Cette dynamique, a-t-il rappelé, s’inscrit dans le prolongement de la visite d’Etat du Président français Emmanuel Macron, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, marquant ainsi le renouveau d’un partenariat d’exception entre les deux pays.

Lecourtier a également mis en avant la tenue, jeudi à Dakhla, d’un forum économique Maroc-France visant à relancer de nouveaux accords dans plusieurs domaines, notamment agroalimentaire, tout en saluant le potentiel de développement que recèle les régions du Sud du Royaume.

Il a, par ailleurs, fait remarquer que la France demeure le premier exportateur de blé tendre et d’orge vers le Maroc depuis plus de vingt ans, réaffirmant la constance et la fiabilité de la coopération entre les deux pays, y compris lors des années de faibles récoltes.

La cérémonie inaugurale de “Grain & Milling expo” a été marquée par la remise des diplômes des lauréats de la promotion 2025 de l’Institut de Formation de l’Industrie Meunière (IFIM), ainsi que par la signature d’une série de conventions entre la FNM et plusieurs de ses partenaires, dont l’interprofession des céréales françaises (Intercéréales), US-WHEAT Associates, CEREALES CANADA et l’Association ANAIS.

Au menu de ce salon, figurent des conférences, des ateliers et des opportunités de réseautage, offrant aux entreprises une visibilité exceptionnelle et favorisant le partage des savoir-faire.

LR/MAP