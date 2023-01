Le Président Macky Sall reçoit M. Aziz Akhannouch, porteur d’un message de SM le Roi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Président de la République du Sénégal, Macky Sall a reçu, mercredi à Diamniadio, à 30 km de Dakar, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, porteur d’un message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

M. Akhannouch conduit une forte délégation marocaine prenant part aux travaux du Sommet Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire qui se sont ouverts, mercredi à Diamniadio, sous le thème “Nourrir l’Afrique : souveraineté alimentaire et résilience”.

La délégation marocaine comprend également le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Saddiki, le président-directeur général du Groupe OCP, Mustapha Terrab, le Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) Chakib Alj, le Directeur général du Fonds “Ithmar Capital”, Obaid Amrane et l’Ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, Hassan Naciri.

L’événement, qui se tient du 25 au 27 janvier, vise à réunir les gouvernements, le secteur privé, les organisations multilatérales, les ONG et les scientifiques pour relever le défi croissant de la sécurité alimentaire en Afrique.

LR/MAP