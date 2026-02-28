Le président américain Donald Trump annonce la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei

Partager Facebook

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi que le guide suprême iranien Ali Khamenei “est mort”, suite à l’offensive militaire lancée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran.

“Khamenei, l’un des personnages les plus malfaisants de l’histoire, est mort”, a écrit M. Trump sur son réseau “Truth social”, ajoutant que son décès représente “une justice rendue non seulement au peuple iranien, mais aussi à tous les grands Américains et à tous ceux, dans de nombreux pays à travers le monde, qui ont été tués ou mutilés par Khamenei”.

Le chef de l’exécutif américain a également souligné que, “grâce à notre étroite collaboration avec Israël, (Khamenei) et les autres dirigeants iraniens tués avec lui n’ont rien pu faire”.

Donald Trump a estimé que ce développement constituait “la plus grande chance pour le peuple iranien de reprendre son pays”.

“Les bombardements intensifs et précis se poursuivront toutefois sans interruption tout au long de la semaine ou aussi longtemps que nécessaire pour atteindre notre objectif de PAIX DANS TOUT LE MOYEN-ORIENT ET, EN FAIT, DANS LE MONDE ENTIER !”, a assuré le président américain.

M. Trump avait annoncé plus tôt samedi le lancement d’une opération militaire américaine de “grande envergure” contre des installations iraniennes.

“L’armée américaine a lancé des opérations militaires de grande envergure en Iran”, a déclaré M. Trump dans une vidéo publiée sur son réseau Truth Social, précisant que ces frappes visaient à “défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes du régime iranien”.

Le président américain a également promis de “raser” l’industrie iranienne de missiles et “d’anéantir leur marine”, avançant que l’Iran avait refusé de conclure un accord avec les États-Unis qui aurait permis d’éviter la guerre.

De son côté, le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a indiqué que les frappes US et israéliennes en Iran ont pris pour cible les installations de commandement du “corps des gardiens de la révolution islamique”, les capacités de défense aérienne, les sites de lancement de missiles et de drones, ainsi que les aérodromes militaires.

Le Centcom a également fait savoir qu’à l’issue de la “première vague” de frappes menées par les États-Unis et leurs partenaires, “les forces du Centcom ont réussi à repousser des centaines d’attaques iraniennes à l’aide de missiles et de drones”, assurant qu’aucune victime américaine n’était à déplorer.

“Aucune victime ni blessé au combat n’a été signalé du côté américain. Les dégâts causés aux installations américaines ont été minimes et n’ont pas eu d’incidence sur les opérations”, a ajouté le commandement américain dans un communiqué.

LR/MAP