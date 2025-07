Le Portugal salue les Initiatives Atlantiques lancées par SM le Roi en faveur du Continent Africain

Partager Facebook

Le Portugal, en tant que pays atlantique, salue les Initiatives Atlantiques lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du Continent africain.

Cette position a été exprimée par le ministre d’État et des Affaires étrangères de la République portugaise, Paulo Rangel, dans une Déclaration conjointe adoptée à l’issue de sa rencontre, mardi à Lisbonne, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Dans cette Déclaration conjointe, le Portugal, en tant que pays atlantique, a ainsi salué les Initiatives Atlantiques lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du Continent africain, notamment l’Initiative «du Processus des Etats Africains atlantiques», «l’Initiative Royale Internationale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique» et le projet de gazoduc «Africain Atlantique Nigéria-Maroc».

M. Rangel a également loué le rôle du Royaume du Maroc en tant que relais de développement et pourvoyeur de stabilité dans la région et en Afrique. A ce titre, il a salué les réformes engagées par le Royaume du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le Royaume du Maroc et la République portugaise ont souligné leur rôle positif et constructif dans le maintien de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans leurs régions respectives, et noté leur attachement à ces principes, ainsi qu’à la résolution pacifique des conflits et au respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des États, lit-on dans la Déclaration conjointe.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a effectué une visite officielle, au Portugal à l’invitation du ministre d’État et des Affaires étrangères portugais, Paulo Rangel.

LR/MAP