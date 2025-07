La Ligue Arabe tient une réunion d’urgence sur la situation humanitaire dans la Bande de Gaza

Partager Facebook

Le Conseil de la Ligue des États arabes a tenu, mardi au Caire, une session extraordinaire au niveau des délégués permanents consacrée à l’examen de la situation humanitaire à Gaza, avec la participation du Maroc.

Le Royaume a été représenté aux travaux de cette session, présidée par la Jordanie, par l’ambassadeur de SM le Roi Mohammed VI au Caire et représentant permanent du Maroc auprès de la Ligue arabe, Mohamed Ait Ouali.

Cette réunion, convoquée à la demande de l’État de Palestine et soutenue par les États membres, a porté sur la situation catastrophique, le blocus et la famine imposés aux Palestiniens à Gaza.

Les discussions ont également porté sur la gravité des attaques visant les lieux de culte musulmans et chrétiens, les atteintes au droit historique et religieux légitime à la gestion et à la supervision des lieux saints, ainsi que l’imposition d’un statu quo illégal fondé sur l’agression et le changement du statut juridique en vigueur.

LR/MAP