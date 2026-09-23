La question du Sahara marocain a marqué un tournant historique grâce à la dynamique impulsée par SM le Roi (Bourita)

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé, mardi soir devant l’Assemblée générale de l’ONU, que la question du Sahara marocain a connu un tournant historique grâce à la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette dynamique a été marquée par l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité en octobre 2025, a souligné M. Bourita, ajoutant que depuis lors, ce différend régional est entré dans une voie irréversible de rupture avec le passé et de projection vers l’avenir, en vue de son règlement définitif.

Cette voie repose sur des principes et des paramètres qui ne prêtent ni à interprétation ni à une lecture « entre les lignes » ou en marge de celles-ci – comme certains tentent vainement de s’en persuader, dans un déni flagrant de la réalité et un aveuglement total face à une vérité établie, a fait valoir le ministre dans un discours prononcé au nom du Maroc.

Ces principes, a-t-il précisé, sont les suivants :

« Premièrement, il n’y a pas de solution en dehors du cadre de l’autonomie sous souveraineté marocaine.

Deuxièmement, il n’y a pas d’autre approche ou mécanisme en dehors du processus de négociation politique mené sous l’égide des Nations Unies et basé exclusivement sur l’initiative d’autonomie.

Troisièmement, aucune discussion ni contestation n’est possible concernant la responsabilité et les obligations des quatre parties, telles que clairement définies par la résolution 2797 du Conseil de sécurité.

Quatrièmement, il ne saurait y avoir de maintien du statu quo, préféré par les autres parties, en ce sens que le train de la solution politique est déjà en marche.

Cinquièmement, aucune crédibilité ne saurait être accordée à des interlocuteurs qui violent le cessez-le-feu et refusent de respecter les résolutions du Conseil de sécurité.

Sixièmement, aucune tolérance ne sera admise face au maintien en otage des populations des camps (de Tindouf) depuis un demi-siècle, en violation flagrante du droit international et du droit international humanitaire ».

En parallèle à l’engagement ferme du Royaume en faveur d’un règlement définitif de ce différend régional, le Maroc poursuit, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’accélération de l’essor économique et social global dans ses Provinces du Sud, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’enseignement universitaire, de la santé, des aéroports et d’autres secteurs vitaux, a fait valoir M. Bourita, qui conduit la délégation marocaine à la 81e session de l’Assemblée générale.

Dans ce contexte, le ministre a souligné que les habitants de la région du Sahara s’acquitteront de leur devoir national et politique en participant, comme ils l’ont toujours fait, aux élections législatives prévues ce mercredi dans le Royaume, de manière à renforcer l’édifice d’une véritable représentation démocratique et consacrer leur implication effective dans la gestion quotidienne de leurs affaires locales.

LR/MAP