AGNU | Le Maroc et Chypre réaffirment leur volonté de renforcer leurs relations bilatérales

Par Le Reporter.ma 22/09/2026 Actualités, Politique Laisser un commentaire

AGNU | Le Maroc et Chypre réaffirment leur volonté de renforcer leurs relations bilatérales

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue chypriote, Constantinos Kombos, ont réaffirmé, mardi à New York, leur volonté de renforcer le dialogue politique et la coopération bilatérale.

Cette volonté a été exprimée par les deux parties lors d’un entretien tenu en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Lors de cette entrevue, les deux ministres se sont félicités de la qualité des relations entre le Maroc et Chypre, faisant part de leur volonté de promouvoir la coopération bilatérale dans les différents domaines d’intérêt commun.

Les deux responsables ont également souligné l’importance d’une concertation soutenue sur les enjeux méditerranéens ainsi que sur les principales questions régionales et internationales.

LR/MAP

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