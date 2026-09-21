M. Bourita s’entretient à New York avec la Haute Représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité

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Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, lundi à New York, avec la Haute Représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité et Vice-Présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas.

Lors de cet entretien, tenu en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, les deux responsables ont salué la dynamique positive qui caractérise leur relation depuis le 15e Conseil d’Association du 29 janvier 2026 et la visite de travail de la Haute Représentante à Rabat en avril dernier.

Ils ont également réaffirmé leur volonté commune de profiter du momentum pour donner une impulsion sur l’ensemble des différents volets du partenariat global, riche de plus de cinquante années de coopération, à un niveau encore plus stratégique.

LR/MAP