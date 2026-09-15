M. Abdennabaoui s’entretient avec la Procureure générale chargée de la coopération judiciaire internationale des Pays-Bas

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Le Premier président de la Cour de Cassation, Président délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, s’est entretenu, mardi à Rabat, avec la Procureure générale chargée de la coopération judiciaire internationale au Royaume des Pays-Bas, Sue Preenen, qui effectue une visite de travail au Maroc, accompagnée d’une délégation de haut niveau.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la coopération bilatérale et de l’échange des expertises dans le domaine judiciaire et juridique entre les deux pays, a constitué l’occasion de présenter des explications détaillées sur le système de justice au Maroc, la structuration du pouvoir judiciaire et sa composition constitutionnelle et institutionnelle, en plus des missions et prérogatives du CSPJ en matière de gestion du parcours professionnel des magistrats et de garantie de leur indépendance, indique un communiqué du CSPJ.

La rencontre a également été marquée par la présentation d’un aperçu sur l’organisation judiciaire marocaine et ses récentes évolutions relatives à l’amélioration de l’efficacité des jugements et au rapprochement de la justice des justiciables.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les moyens de renforcer la coopération judiciaire entre le Maroc et les Pays-Bas, de promouvoir les mécanismes de coordination et d’échange des expertises et des expériences et de renforcer les capacités professionnelles des magistrats dans les domaines d’intérêt commun, précise le communiqué.

A cet égard, les deux parties ont exprimé leur ferme volonté de consolider le partenariat judiciaire bilatéral et de renforcer les mécanismes de coopération internationale pour faire face aux défis judiciaires et juridiques communs.

LR/MAP