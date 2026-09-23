AG de l’ONU | M. Bourita met en avant le potentiel et les opportunités dont regorge l’Afrique

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L’Afrique, contrairement aux stéréotypes, n’est ni un continent de conflits ni un foyer de problèmes, mais bien un vaste espace d’opportunités prometteuses, capable d’innover en matière de solutions et d’élaborer des initiatives constructives, a affirmé, mardi soir devant l’Assemblée générale de l’ONU, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Cette vision s’inspire des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, que le Souverain a résumées dans cette formule éloquente « L’Afrique doit faire confiance à l’Afrique », a souligné M. Bourita dans un discours au nom du Maroc au débat général de la 81e session de l’Assemblée générale.

Le ministre a fait remarquer que le continent africain, malgré ses atouts humains, naturels et culturels, continue de se heurter à un fossé flagrant entre l’ampleur des engagements pris en sa faveur par la communauté internationale et ce qui est réellement mis en œuvre sur le terrain.

« La doctrine diplomatique du Royaume du Maroc repose sur la conviction profonde que le continent africain a atteint un stade avancé de maturité qui lui permet d’être un acteur majeur dans l’élaboration des décisions relatives à ses propres enjeux, et un véritable partenaire dans la recherche de solutions aux grands défis auxquels l’humanité tout entière est confrontée », a fait valoir M. Bourita, qui conduit la délégation marocaine à cette session de l’Assemblée générale.

À cet égard, il a réaffirmé la position constante du Royaume quant à la nécessité de mener une réforme globale de l’Organisation des Nations Unies, y compris du Conseil de sécurité, afin d’assurer l’adéquation des organes et des instances de l’Organisation aux mutations géopolitiques actuelles, et de mettre fin à l’injustice historique faite au continent africain, et ce en lui accordant la place qui lui revient et en lui permettant de faire entendre sa voix dans le processus décisionnel international.

Le ministre a, en outre, rappelé que le Maroc ne s’est pas contenté de discours théoriques, mais a concrétisé cette vision à travers des initiatives Royales tangibles visant à renforcer l’intégration continentale, au premier rang desquelles figurent l’initiative Royale visant à permettre aux pays du Sahel d’accéder à l’océan Atlantique, l’Initiative des Etats africains de l’Atlantique, ainsi que le projet de Gazoduc Afrique Atlantique.

Cet engagement envers le continent, a-t-il enchaîné, s’est également traduit par d’importants investissements dans les infrastructures régionales, par la mise en place d’une coopération exemplaire dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la production d’engrais, des projets d’énergies renouvelables, de la gestion des ressources en eau, et de la santé, ainsi que par la formation des compétences africaines, levier incontournable pour construire un avenir commun et prospère.

LR/MAP