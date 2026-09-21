Le Cabo Verde réaffirme son soutien à la marocanité du Sahara et au plan marocain d’autonomie comme la seule solution

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères et de la Défense de la République du Cabo Verde, Manuel Augusto Lima Amante da Rosa, a réaffirmé, lundi à New York, le soutien de son pays à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara, ainsi que son plein appui au plan marocain d’autonomie comme la seule solution.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint signé à l’issue d’un entretien entre M. Lima Amante da Rosa et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

La partie capverdienne a également salué l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution 2797 relative au Sahara marocain.

Dans ce même communiqué, M. Lima Amante da Rosa s’est félicité de la dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du plan d’autonomie et de la souveraineté du Royaume sur son Sahara.

Pour sa part, M. Bourita a remercié son homologue capverdien pour le soutien constant et ferme de son pays à la marocanité du Sahara, se félicitant de l’ouverture, en août 2022, du Consulat général de la République du Cabo Verde à Dakhla.

Les deux ministres ont, par ailleurs, réaffirmé leur attachement à l’excellence des relations bilatérales, empreintes d’amitié, de coopération et de solidarité, ainsi que leur volonté de renforcer davantage le partenariat entre les deux pays.

Dans ce cadre, M. Bourita a exprimé la volonté du Maroc d’accompagner le Cabo Verde dans le développement de secteurs prioritaires, notamment la santé, le tourisme, la pêche maritime, l’agriculture, l’économie bleue et la transition énergétique.

Les deux parties sont convenues de tenir, au cours du premier trimestre 2027, la troisième session de la Commission mixte de coopération afin d’identifier de nouvelles opportunités de partenariat et de donner une nouvelle impulsion aux différents domaines de coopération.

Évoquant les initiatives Royales en faveur du développement et de l’émergence de l’Afrique, la partie capverdienne a rendu hommage au leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et salué les Initiatives Royales en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité partagée sur le continent, notamment l’Initiative des États Africains de l’Atlantique et l’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique.

LR/MAP