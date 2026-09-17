Maroc-France | A Lyon, des acteurs touristiques appellent à une offre structurée en montagne

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La promotion d’un tourisme montagnard durable passe par la mise en place d’une offre structurée, accessible et ouverte sur les nouveaux usages en la matière, ont affirmé des acteurs marocains et français du secteur mercredi à Lyon.

Cet évènement s’est tenu en présence de représentants du ministère du Tourisme et de l’Artisanat ainsi que d’acteurs institutionnels et de professionnels des deux pays, autour d’une ambition commune : repenser la montagne comme un véritable territoire de destination, d’expérience et de développement économique.

Les discussions ont porté sur les expériences française et marocaine et les moyens d’ouvrir des perspectives de collaboration autour de la formation, de l’hébergement, de l’aménagement, de la valorisation des territoires et de la création de nouvelles offres touristiques en la matière.

« Au Maroc, la montagne devient de plus en plus populaire : après avoir développé les côtes, le Royaume souhaite développer davantage ce créneau », a souligné Benoît Robert, directeur de Cluster Montagne, un réseau d’acteurs français œuvrant dans le secteur.

Il a, dans ce contexte, mis en avant « le potentiel extraordinaire dont regorge le Maroc sous forme de belles montagnes préservées et de patrimoine culturel intéressant à valoriser », soulignant que les investissements réalisés dans les infrastructures et les routes de montagne facilitent l’accessibilité et le développement des activités touristiques.

L’avenir des régions ne peut plus reposer uniquement sur leurs paysages ou sur la pratique de la randonnée, mais il dépend d’une offre plus structurée, plus immersive et mieux adaptée aux nouveaux usages touristiques, indique-t-on auprès des organisateurs.

« Le développement local : emplois et attractivité touristique », « l’innovation touristique en montagne » ainsi que « les projets et opportunités de partenariats » ont été les principaux axes débattus lors de cette première édition des Rencontres maroco-françaises de la montagne, organisées en partie dans le massif d’Oisans (Région Rhône-Alpes).

Se félicitant de la coopération prometteuse avec le Maroc dans le secteur touristique, le vice-président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, Philippe Meunier, a appelé à aller de l’avant dans la promotion de la dynamique d’échange et de partage d’expertises et d’expériences entre les acteurs du secteur des deux pays.

Par la même occasion, les intervenants ont insisté sur la nécessité d’enrichir le modèle touristique de la montagne qui s’est construit autour de la randonnée, de la nature et des activités sportives, dans le sens de la diversification de l’offre.

La montagne peut aujourd’hui devenir un territoire de gastronomie, de bien-être, d’artisanat, de découverte culturelle, d’agrotourisme ou encore d’expériences immersives, a-t-il recommandé, soulignant l’importance d’attirer de nouvelles clientèles, de prolonger la durée des séjours et de répartir davantage les retombées économiques.

Ont notamment pris part à ces rencontres des représentants de plusieurs régions marocaines et des professionnels du secteur ainsi que des acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la consule générale du Maroc à Lyon, Rajae Benchaji.

LR/MAP