New York | M. Bourita examine avec son homologue égyptien les moyens de renforcer les relations bilatérales

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, mardi à New York, avec son homologue égyptien, Badr Abdelatty, des moyens de renforcer les relations entre Rabat et Le Caire.

Ces entretiens, tenus en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, ont porté sur les relations liant le Maroc et l’Égypte et les moyens de les développer, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Abdel Fattah Al-Sissi, visant à étendre la coopération entre les deux pays à tous les domaines.

La rencontre a également été l’occasion pour les deux ministres de souligner l’importance de poursuivre le renforcement de la coordination et de la concertation entre les deux pays sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment celles liées à l’Afrique et au Monde arabe.

LR/MAP