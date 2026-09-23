La question palestinienne reste une priorité constante de la politique étrangère du Maroc (M. Bourita)

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé, mardi soir devant l’Assemblé générale de l’ONU, que la question palestinienne demeure une « priorité constante » de la politique étrangère du Maroc, partant d’une conviction inébranlable de la justesse de cette cause et de sa centralité dans l’instauration de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient.

Dans un discours au nom du Maroc au débat général de la 81e session de l’Assemblée générale, le ministre a souligné que le Royaume, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est convaincu que l’instauration d’une paix juste et durable reste tributaire de l’établissement d’un État palestinien indépendant, souverain et viable, sur la base des frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods-Est pour capitale, vivant côte à côte avec l’État d’Israël dans la paix et la sécurité.

Face à la tragédie humanitaire persistante que subit le peuple palestinien frère, le Royaume du Maroc réitère son appel pressant à respecter l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et à garantir un acheminement suffisant des approvisionnements et de l’aide humanitaire, sans entrave ni restriction, a dit M. Bourita, qui conduit la délégation marocaine à la 81e session de l’Assemblée générale.

Il a insisté sur la nécessité de soutenir l’Autorité Palestinienne, notamment dans les domaines financier, technique, structurel, humanitaire et de la formation, tout en accompagnant le processus de réformes structurelles de ses institutions, saluant, à cet égard, le rôle central joué par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).

Le ministre a relevé, par ailleurs, que l’attachement du Royaume à ses engagements historiques en faveur de la paix au Moyen-Orient s’est traduit par sa décision de rejoindre la force internationale de stabilisation de la bande de Gaza et de contribuer à instaurer un climat de paix et de sécurité.

Cette contribution, a-t-il poursuivi, s’articule autour d’un ensemble de mesures incluant la formation d’éléments de la police palestinienne, le détachement d’officiers militaires de haut rang auprès des forces de sécurité intérieure, le déploiement d’un hôpital militaire de campagne, ainsi que la disposition à prendre en charge un programme de lutte contre l’extrémisme.

M. Bourita a, en outre, attiré l’attention sur la gravité des développements que connait la Cisjordanie, à l’instar de l’adoption de législations affectant le statut juridique des territoires palestiniens et légitimant leur annexion à des fins d’expansion de la colonisation, outre la multiplication des agressions systématiques perpétrées par des colons contre des civils palestiniens.

Le ministre a ainsi mis en garde contre ces pratiques qui visent le déplacement des populations, tout en sapant les bases nécessaires à l’établissement d’un État palestinien indépendant.

Il a, dans ce contexte, exprimé la profonde préoccupation du Royaume du Maroc face aux mesures unilatérales israéliennes et aux violations répétées visant la mosquée Al-Aqsa, qualifiant ces actes de graves dépassements qui alimentent les discours d’extrémisme et de haine, tout en compromettant les chances d’apaisement ainsi que la voix de la sagesse et de la modération.

M. Bourita a enfin souligné que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, poursuit Ses efforts pour préserver l’identité historique, culturelle et spirituelle de la Ville Sainte, protéger son statut juridique et améliorer les conditions de vie de ses habitants, en conjuguant action politique et diplomatique et programmes mis en œuvre sur le terrain par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods.

LR/MAP