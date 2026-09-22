New York | Échanges fructueux entre les ministres des Affaires Étrangères du Maroc et de la Somalie

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue de la Somalie, Abdisalam Abdi Ali, ont eu mardi des échanges fructueux en marge de la 81e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Cette entrevue a été l’occasion pour les deux ministres de mettre en avant la qualité des relations entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la Somalie, S.E Hassan Sheikh Mohamud.

Les deux responsables ont également exprimé leur satisfaction quant à la dynamique de coopération multisectorielle, mise en œuvre dans le cadre de la feuille de route 2026/2028 signée à Rabat le 28 novembre 2025, ainsi que leur volonté de renforcer ces liens de coopération dans divers secteurs.

A cette occasion, M. Abdisalam Abdi Ali a souligné l’importance qu’accorde son pays à la formation et au renforcement des capacités de la jeunesse somalienne, en remerciant le Royaume du Maroc à cet égard après l’augmentation du quota de bourses annuelles à 120 pour les étudiants somaliens dans les universités et centres de formation professionnels marocains.

MM. Bourita et Abdi Ali ont, par ailleurs, fait part de leur satisfaction quant à la parfaite convergence des points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

LR/MAP