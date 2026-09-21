New York sous haute sécurité pour la semaine de haut niveau de la 81e AG de l’ONU

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Les autorités américaines et new-yorkaises ont mis en place un dispositif de sécurité exceptionnel pour la semaine de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies, dont le débat général se tiendra du 22 au 28 septembre.

Cette semaine particulièrement dense en activités, durant laquelle chaque État membre expose, depuis la tribune de l’Assemblée générale, sa vision des différentes questions et crises internationales et défend ses intérêts devant le concert des nations, verra la participation de 73 chefs d’État, 45 chefs de gouvernement, 39 ministres et 11 vice-présidents, selon les données fournies par l’ONU.

Au moins 168 événements et conférences sont prévus en marge de cette Assemblée générale, outre un millier de rencontres bilatérales entre les chefs de délégation, d’après la même source.

En raison de sa sensibilité, l’événement est classé “National Special Security Event” (NSSE), soit le plus haut niveau de sécurité aux États-Unis. Sa sécurisation mobilisera ainsi un vaste dispositif coordonné par le Secret Service américain, chargé de la protection des dirigeants et des hautes personnalités.

L’opération sera menée en coordination avec la police de New York (NYPD), différents corps de sécurité américains et la police de l’ONU, a fait savoir dernièrement la cheffe de la NYPD, Jessica Tisch.

« Des milliers d’agents de la NYPD en uniforme seront déployés dans et autour du siège de l’ONU (…) et seront appuyés par des équipes dotées d’armes lourdes, des unités aériennes et portuaires, des équipes cynophiles, des équipes de déminage, l’unité spécialisée dans les drones, des agents de lutte contre le terrorisme et d’autres unités spécialisées », a-t-elle détaillé.

Les autorités prévoient notamment l’instauration de « zones gelées » (Frozen Zones), interdisant toute circulation autour du siège de l’ONU, ainsi qu’une restriction temporaire de l’espace aérien dans un rayon de deux milles nautiques autour du complexe onusien, a ajouté Mme Tisch.

Les missions permanentes auprès de l’ONU feront également l’objet de mesures de protection renforcées, comprenant un contrôle strict des accès, une surveillance accrue et une coordination étroite avec les forces de l’ordre afin de garantir la sécurité des représentants étrangers tout au long de cette importante messe diplomatique.

Intervenant lors d’une récente conférence de presse, le maire de New York, Zohran Mamdani, a assuré qu’“il n’existe actuellement aucune menace spécifique ou crédible visant l’Assemblée générale des Nations Unies » ou la ville.

« Toutefois, par mesure de précaution, notre dispositif de sécurité sera renforcé », a-t-il assuré, précisant qu’il s’agit d’une procédure standard.

LR/MAP