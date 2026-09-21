M. Bourita souligne à New York la convergence du Maroc et du Libéria sur l’Agenda “Femmes, Paix et Sécurité”

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a mis en exergue, lundi lors d’une réunion de haut-niveau à New York sur l’Agenda « Femmes, Paix et Sécurité » de l’ONU la convergence du Maroc et du Libéria pour prioriser cette thématique au sein des instances onusiennes.

Lors de cette réunion, tenue sous la présidence du Président du Libéria Joseph Boakhai, en marge de la 81e session de l’AG des Nations Unies, M. Bourita a rappelé que le Maroc et le Libéria suivent des trajectoires de plus en plus convergentes, portées par des engagements communs en faveur du leadership des femmes dans les domaines de la paix et de la sécurité.

Dans son allocution, le ministre a félicité le Libéria pour l’ensemble des efforts qu’il déploie sur cet Agenda, saluant l’expérience avérée des femmes libériennes mobilisées depuis 2003 dans le cadre du mouvement « Women of Liberia Mass Action for Peace ».

« L’expérience du Libéria nous rappelle que la place des femmes dans la paix ne se définit pas par leur vulnérabilité face aux conflits, mais par leur capacité à les prévenir, à jouer un rôle de médiation et à accompagner les sociétés dans la résolution des crises », a souligné M. Bourita.

« Pour le Maroc, cette conviction est fondamentale. Conformément à la Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le Royaume s’est efforcé de la traduire tant dans son action diplomatique que dans son engagement international continu », a-t-il ajouté.

Au cœur de cette démarche, a enchaîné le ministre, « réside la conviction que la participation des femmes doit s’étendre à l’ensemble du continuum de la paix », rappelant que le Maroc, en tant qu’acteur de longue date du maintien de la paix, s’est engagé à renforcer la participation des femmes marocaines au sein des Casques bleus, ainsi qu’à travers le renforcement des capacités des femmes en matière de médiation et de prévention des conflits.

Lors de cette réunion, M. Bourita a annoncé que le Maroc accueillera en 2027 la 6ème Conférence ministérielle sur la politique étrangère féministe, une première sur le sol africain et arabe, en faisant remarquer que l’Afrique a beaucoup à apporter au programme « Femmes, Paix et Sécurité » ainsi qu’au débat plus large sur la politique étrangère féministe.

Dans le cadre de sa candidature pour un poste de membre non permanent au sein du Conseil de Sécurité, pour la période 2028-2029, le Royaume entend faire de cette question une priorité au sein du Conseil et à faire progresser son Agenda, a poursuivi le ministre.

Par ailleurs, le ministre a estimé nécessaire d’engager une réflexion collective sur les prochaines actions à venir dans le cadre de l’agenda « Femmes, paix et sécurité », en tenant compte des défis émergents liés aux femmes, à la paix et à la cybersécurité, faisant observer que le Maroc et le Libéria pourraient apporter ensemble une contribution « particulière » en consolidant les acquis réalisés au cours des 25 dernières années dans le cadre de la mise en œuvre de cet agenda, tout en se penchant sur les exigences des 25 prochaines années.

LR/MAP