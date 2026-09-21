New York | Le renforcement de la coopération bilatérale au centre d’entretiens entre M. Bourita et son homologue ougandais

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Les moyens de promouvoir la coopération entre le Maroc et l’Ouganda ont été au centre d’entretiens, lundi à New York, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue ougandais, Adonia Ayebare.

Lors de cet entretien, tenu en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies, les deux responsables ont ainsi examiné les moyens à même d’approfondir la coopération dans les secteurs d’intérêt commun et au service du continent africain.

Par ailleurs, M. Bourita a réitéré ses félicitations à M. Adonia Ayebare suite à sa nomination en tant que ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la République d’Ouganda.

Les deux ministres ont également échangé sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

LR/MAP