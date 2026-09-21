New York | Le renforcement de la coopération bilatérale au centre d’entretiens entre M. Bourita et son homologue ougandais

Par Le Reporter.ma 21/09/2026 Actualités, Politique Laisser un commentaire

M. Bourita s’entretient à New York avec la Haute Représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité

Les moyens de promouvoir la coopération entre le Maroc et l’Ouganda ont été au centre d’entretiens, lundi à New York, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue ougandais, Adonia Ayebare.

Lors de cet entretien, tenu en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies, les deux responsables ont ainsi examiné les moyens à même d’approfondir la coopération dans les secteurs d’intérêt commun et au service du continent africain.

Par ailleurs, M. Bourita a réitéré ses félicitations à M. Adonia Ayebare suite à sa nomination en tant que ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la République d’Ouganda.

Les deux ministres ont également échangé sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

LR/MAP

Tags

,
,
,
,

Voir aussi

AIEA | Le Maroc présente son expérience en matière de gestion des déchets radioactifs

AIEA | Le Maroc présente son expérience en matière de gestion des déchets radioactifs

La Mission Permanente du Royaume du Maroc à Vienne et le Centre National de l’Énergie, …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma