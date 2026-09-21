Joe Wilson salue le leadership africain de SM le Roi et celui du Président Trump en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara

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L’influent congressman américain, Joe Wilson, a affirmé, lundi à New York, que les États-Unis accordent une « importance capitale » au rôle joué par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique, tout en saluant également le « leadership » du Président Donald Trump en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

« Nous sommes très reconnaissants envers Sa Majesté le Roi », a dit M. Wilson dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU.

« Les États-Unis accordent une importance capitale au rôle du Royaume du Maroc pour la stabilité à travers l’Afrique », a poursuivi M. Wilson, soulignant que le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, joue aussi « un rôle de premier plan à cet égard en Afrique du Nord ».

M. Wilson, qui préside le caucus Maroc au sein du Congrès américain, a aussi salué les progrès et les réussites du Royaume notamment au niveau économique, de développement et de défense.

Se félicitant du « leadership du Président Trump en faveur de la souveraineté du Maroc sur le Sahara », Joe Wilson a estimé que la paix, la stabilité et la prospérité régionales restent étroitement liées à la souveraineté du Royaume sur ses Provinces du Sud.

« Le concept même de paix, de stabilité et de prospérité repose en effet sur la souveraineté du Maroc sur le Sahara », a-t-il affirmé.

Le congressman a également mis en avant l’importance des relations bilatérales historiques liant Rabat et Washington, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de S.E le Président Donald J. Trump.

« Nous admirons tant ce pays, et, d’ailleurs, nous n’avons pas oublié que c’était le Maroc qui a été la première nation à reconnaître (l’indépendance) des États-Unis d’Amérique », a conclu le congressman US.

LR/MAP