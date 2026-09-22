M. Nasser Bourita s’entretient à New York avec son homologue du Honduras

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, s’est entretenu, lundi à New York, avec son homologue du Honduras, Mme Mireya Agüero de Corrales.

Cet entretien, tenu en marge de la 81ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, a été l’occasion d’évoquer diverses questions d’intérêt commun et régional, ainsi que les moyens de promouvoir la coopération bilatérale entre Rabat et Tégucigalpa.

À rappeler que la République du Honduras avait décidé, en avril dernier, de suspendre sa reconnaissance de la pseudo « rasd ».

Cette décision avait été communiquée à M. Bourita, par lettre officielle, par Mme Agüero de Corrales.

LR/MAP