Rabat | Le vice-président de la Chambre des conseillers s’entretient avec une délégation de l’OIF

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Le vice-président de la Chambre des conseillers, Ahmed Akhchichine, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec une délégation de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), indique un communiqué de la Chambre.

Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer les prochaines échéances électorales dans le Royaume, ainsi que les acquis accumulés par le Maroc en vue de consacrer la pratique démocratique et de renforcer les institutions et le pluralisme, précise la même source.

Les deux parties ont abordé la participation des jeunes et des femmes à la vie politique et les mécanismes mis en place pour renforcer leur présence au sein des instances élues, relève le communiqué, ajoutant que les discussions ont également porté sur les défis existants et les moyens de les surmonter en matière de consécration d’une représentativité plus large et plus effective dans la gestion des affaires publiques.

En outre, l’accent a été mis sur l’importance de l’échange des expériences et des bonnes pratiques, notamment en matière de développement du système électoral, d’implication des différentes catégories sociales et d’élargissement des perspectives de la coopération parlementaire.

Lors de sa réunion avec cette délégation conduite par André Magnus Ekoumou, le vice-président de la Chambre des conseillers a mis en avant la place de la langue amazighe en tant que composante essentielle de l’identité marocaine et les étapes franchies sur la voie de sa promotion sur les plans constitutionnel et institutionnel.

M. Akhchichine a, par la même occasion, souligné l’importance de promouvoir l’adhésion des différentes franges de la société à la vie publique et de renforcer la confiance dans les institutions.

LR/MAP