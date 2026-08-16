Le Maroc, un partenaire indispensable pour une gestion durable de la migration irrégulière en Méditerranée

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Le Maroc représente un «partenaire indispensable» à la mise en œuvre d’une réponse européenne durable à la question de la migration irrégulière en Méditerranée, a souligné le géopolitologue brésilien Marcus Vinicius De Freitas.

«Le Maroc occupe une position absolument essentielle dans le contrôle et la gestion des flux migratoires en Méditerranée», a affirmé M. De Freitas dans une déclaration à la MAP, soulignant que le Royaume est aussi un véritable trait d’union stratégique entre les deux rives du pourtour méditerranéen.

Selon l’expert brésilien, les efforts considérables déployés par le Maroc pour la lutte contre la migration irrégulière, notamment son action proactive, son suivi continu des mouvements migratoires et sa coopération opérationnelle avec l’Espagne, démontrent qu’«il ne peut exister de politique européenne durable en matière de migration en Méditerranée occidentale sans un partenariat solide avec le Royaume».

Toutefois, a-t-il poursuivi, la gestion des flux migratoires ne peut être abordée exclusivement sous l’angle sécuritaire et du contrôle des frontières, puisqu’il s’agit d’un phénomène transnational exigeant une coopération étroite et une coordination permanente entre les pays d’origine, de transit et de destination.

«Il serait également erroné d’imaginer que le Maroc puisse assumer seul cette responsabilité ou que le phénomène migratoire puisse être résolu par un simple renforcement du contrôle des frontières», a-t-il insisté, relevant qu’il s’agit d’une responsabilité partagée qui nécessite une mobilisation coordonnée de l’ensemble des parties concernées.

La véritable réponse à la migration irrégulière ne consiste pas seulement à rendre les frontières plus contrôlées et plus difficiles à franchir, mais aussi à contribuer à ce que ces flux migratoires cessent de représenter la seule alternative pour ces migrants, a-t-il poursuivi.

M. De Freitas a appelé, à cet égard, l’Europe à inscrire davantage sa politique migratoire dans une approche fondée sur le développement du continent africain et la création d’opportunités économiques dans les pays d’origine.

Pour ce géopolitologue, sécurité et développement doivent faire partie d’une même stratégie dans laquelle le Maroc, de par sa position singulière au carrefour de l’Europe, de la Méditerranée, de l’Atlantique et de l’Afrique, «peut jouer un rôle central dans cette nouvelle architecture de coopération euro-africaine».

LR/MAP