La Révolution du Roi et du Peuple, une épopée historique aux enseignements renouvelés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La commémoration, jeudi, du 73e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple constitue une occasion pour mettre en lumière la portée historique et la profonde symbolique de cette glorieuse épopée nationale, gravée dans la mémoire collective des Marocains et porteuse des nobles valeurs de patriotisme, de sacrifice, de fidélité et de symbiose indéfectible entre le Trône et le peuple.

Cet événement phare de l’histoire contemporaine du Royaume, dont les faits remontent à 1953, demeure une étape décisive dans le processus de la lutte nationale pour la liberté, l’indépendance et le parachèvement de l’intégrité territoriale, ainsi qu’une source d’inspiration sans cesse renouvelée pour poursuivre l’œuvre d’édification d’un Maroc moderne et prospère.

Le 20 août 1953, les autorités coloniales avaient contraint à l’exil le héros de la libération et de l’indépendance, Feu SM le Roi Mohammed V, dans une vaine tentative de briser la symbiose séculaire unissant le Trône et le peuple et d’éteindre la flamme de la lutte nationale pour l’indépendance.

Or, cet acte odieux n’a fait que raffermir la détermination des Marocains et susciter une mobilisation populaire sans précédent à travers les différentes régions du Royaume. Le peuple marocain s’est ainsi dressé, avec courage et abnégation, contre les desseins du colonialisme, réclamant avec force le retour de son Souverain légitime et se déclarant prêt à consentir les plus lourds sacrifices pour défendre la souveraineté, la dignité et les valeurs sacrées de la Nation.

L’exil du Père de la Nation devait ainsi marquer le début de la fin du joug colonial et donner une nouvelle impulsion à la résistance nationale. Des mouvements de résistance et des organisations secrètes ont vu le jour et multiplié les opérations contre les symboles et les intérêts de l’occupation, tandis qu’un vaste élan de solidarité et de mobilisation gagnait villes, campagnes et villages du Royaume.

La Révolution du Roi et du Peuple s’inscrivait, en effet, dans le prolongement d’un long processus de résistance contre l’occupation étrangère, jalonné de batailles et d’épisodes héroïques, notamment celles d’Elhri dans le Moyen Atlas en 1914, d’Anoual dans le Rif entre 1921 et 1926, de Bougafer à Ouarzazate et de Jbel Baddou à Errachidia en 1933.

Parallèlement à cette résistance armée, l’action politique nationale s’était renforcée à travers plusieurs étapes déterminantes, depuis la mobilisation contre le soi-disant Dahir berbère en 1930 jusqu’à la présentation, le 11 janvier 1944, du Manifeste de l’Indépendance, qui consacra les aspirations du peuple marocain à la liberté, à la souveraineté et à l’unité nationale.

Cette lutte devait connaître un tournant majeur le 9 avril 1947, lorsque Feu SM le Roi Mohammed V effectua Sa visite historique à Tanger et y prononça un Discours dans lequel le Souverain affirma les aspirations du Maroc à l’indépendance et à l’unité nationale, renforçant davantage la communion entre le Trône et le mouvement national.

Ni les campagnes de répression, ni les poursuites et harcèlements exercés par les autorités coloniales n’ont pu entamer la détermination du peuple marocain. Au contraire, l’exil du Souverain légitime a transformé la lutte nationale en une véritable révolution populaire et accéléré le cours des événements jusqu’à faire plier la puissance coloniale.

C’est ainsi que, le 16 novembre 1955, Feu SM le Roi Mohammed V effectua Son retour triomphal au Maroc, apportant la bonne nouvelle de la fin du régime du protectorat et ouvrant la voie à l’indépendance et à une nouvelle étape de l’histoire du Royaume, celle de l’édification nationale et du parachèvement de l’intégrité territoriale.

La marche de la libération devait dès lors se poursuivre avec la récupération de Tarfaya le 15 avril 1958 et de Sidi Ifni le 30 juin 1969, avant de connaître, sous la conduite de Feu SM le Roi Hassan II, une nouvelle étape décisive avec la glorieuse Marche Verte en 1975, modèle de mobilisation pacifique et civilisée pour le recouvrement des droits légitimes du Royaume.

Plus de sept décennies après les événements du 20 août 1953, la Révolution du Roi et du Peuple continue ainsi d’incarner une référence majeure dans l’histoire du Royaume et une école de patriotisme où les générations successives puisent les valeurs de fidélité, de sacrifice, de mobilisation et d’attachement à l’unité nationale.

Sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, cet héritage historique se perpétue aujourd’hui dans la mobilisation en faveur du développement, de la modernisation du Royaume et de la consolidation de ses acquis, dans le même esprit de communion entre le Trône et le peuple qui a façonné les grandes étapes de l’histoire nationale.

LR/MAP