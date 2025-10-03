Le Maroc et l’Allemagne partagent une relation stratégique et durable (Zidane)

Partager Facebook

Le Maroc et l’Allemagne partagent une relation stratégique et durable, nourrie par des valeurs communes et un alignement sur de grands objectifs globaux, à savoir la prospérité, l’innovation technologique et la transition écologique, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques, Karim Zidane.

“Cette coopération s’est renforcée par la Déclaration conjointe d’août 2022, réaffirmant la volonté d’approfondir le partenariat, et par la signature, en décembre 2023, d’un cadre de coopération structurant”, indiqué M. Zidane lors de la cérémonie d’inauguration du bureau de l’Association fédérale des petites et moyennes entreprises (BVMW) à Rabat.

A cette occasion, il a mis l’accent sur les nouvelles opportunités de coopération bilatérale, affirmant que ce bureau devrait devenir un lieu de rencontre et de synergies où investisseurs et entreprises des deux pays pourront se réunir, partager leurs expériences, et construire ensemble des projets porteurs de croissance et de prospérité.

“L’installation du BVMW au Maroc illustre l’ambition commune des deux pays à bâtir des ponts entre leurs économies, soutenir leurs entrepreneurs et créer ensemble des opportunités porteuses d’avenir dans un monde en pleine mutation, où la priorité est accordée au développement et la durabilité”, a souligné M.Zidane.

Selon lui, le Maroc s’affirme comme un partenaire fiable, ambitieux et visionnaire, affirmant que le Maroc peut contribuer activement à la décarbonation des chaînes de valeurs européennes et à la transition énergétique de l’Allemagne.

Mettant en avant le potentiel du Royaume en énergies renouvelables et son rôle de hub compétitif reliant l’Europe et l’Afrique, M.Zidane a rappelé les réformes structurelles que connait le Royaume, qui lui ont permis de confirmer son statut de destination privilégiée pour les investisseurs, en particulier dans les secteurs porteurs d’avenir tels que les énergies renouvelables, l’automobile, l’aéronautique et les technologies innovantes.

L’ouverture du bureau du BVMW au Maroc marque une étape déterminante dans l’intensification des relations entre le Maroc et l’Allemagne, avec pour objectif principal de favoriser l’implantation et le développement des petites et moyennes entreprises allemandes au Maroc.

En collaboration avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), ce projet vise à renforcer les synergies industrielles et économiques au service d’une prospérité partagée.

LR/MAP