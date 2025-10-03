Les entreprises industrielles incarnent la pérennité et la stabilité du marché boursier (Senhaji)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les entreprises industrielles représentent une composante essentielle de la capitalisation boursière et incarnent la pérennité du marché, certaines étant présentes à la cote depuis plusieurs décennies et à travers plusieurs générations, a souligné, vendredi à Casablanca, le directeur général (DG) de la Bourse de Casablanca, Tarik Senhaji.

Intervenant à l’occasion du lancement d’un nouveau programme de formation et d’accompagnement dédié aux entreprises industrielles à fort potentiel, M. Senhaji a précisé que plus de 40% des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca relèvent du secteur industriel.

Et de poursuivre : “Ce n’est pas un hasard, c’est le reflet d’une conviction : l’industrie est au cœur de la transformation structurelle de notre économie, et le marché boursier doit en être l’un des leviers majeurs pour soutenir cette dynamique”.

Le DG de la Bourse de Casablanca a fait savoir que le programme, lancé aujourd’hui, s’inscrit dans cette vision. Articulé autour de quatre axes structurants, ledit programme offre un parcours complet destiné à accompagner les dirigeants à chaque étape de leur transformation.

Pour M. Senhaji, la première édition de ce programme, portée par l’intérêt croissant des entreprises et le soutien constant des partenaires, marque le premier jalon d’une dynamique appelée à s’ancrer durablement dans le paysage entrepreneurial et boursier national à travers de nouvelles éditions à venir dans un futur proche.

De son côté, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a indiqué que le programme va permettre de dynamiser les introductions en bourse des entreprises industrielles.

Il va aider concrètement ces entreprises, pas seulement sur les mécanismes financiers, mais sur la stratégie, la gouvernance, l’organisation et l’equity story, a expliqué M. Alj.

Et d’ajouter : “Il va aussi permettre aux entreprises de changer de mindset : passer d’une logique de gestion patrimoniale à une logique de croissance partagée et se projeter dans une nouvelle relation avec ses actionnaires et avec le marché”.

Le président de la CGEM a jugé fondamental l’accompagnement des dirigeants dans cette évolution de l’état d’esprit, estimant que l’adoption de cette posture ouverte, ambitieuse et internationale permettrait de saisir pleinement les opportunités des marchés de capitaux.

En outre, M. Alj a fait remarquer que la portée de ce programme va bien au-delà des entreprises qui seront accompagnées. Il s’agit, d’après lui, de donner un nouvel élan à tout le tissu industriel national.

“La CGEM sera au rendez-vous, mobilisée aux côtés de ses partenaires, pour accompagner ce mouvement. Notre ambition est claire : faire du Maroc une grande nation industrielle, souveraine, compétitive, durable et attractive”, a-t-il assuré.

Initié par la Bourse de Casablanca avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’appui de la CGEM et de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), ce programme a pour ambition de former et d’accompagner les champions nationaux opérant dans des secteurs industriels stratégiques (agroalimentaire, pharmaceutique, chimie-parachimie et métallurgie).

A cet effet, 30 entreprises industrielles marocaines de premier ordre, dont certaines se distinguent par un chiffre d’affaires dépassant 500 millions de dirhams (MDH), ont été sélectionnées pour bénéficier de cet accompagnement et accéder, ainsi, à de nouveaux paliers de croissance.

Le lancement effectif dudit programme a été effectué par M. Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Chakib Alj, président de la CGEM, M. Brahim Benjelloun Touimi et M. Tarik Senhaji respectivement président du Conseil d’administration et DG de la Bourse de Casablanca et M. Nasser Nasser Seddiqi, directeur du pôle Métiers de l’AMMC, ainsi que l’ensemble des dirigeants des entreprises industrielles sélectionnées.

LR/MAP