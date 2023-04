Le Maroc et la Sierra Leone déterminés à orienter leurs relations vers un avenir de prospérité partagée

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc et la République de Sierra Leone ont exprimé, vendredi à Dakhla, leur volonté d’orienter leurs relations bilatérales vers un avenir de prospérité partagée, tout en s’engageant à renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs jugés prioritaires par la partie sierra-léonaise, notamment l’agriculture, les engrais, l’investissement, l’eau et le tourisme.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de la troisième session de la Commission mixte de coopération, coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre sierra-léonais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, David J. Francis, les deux parties se sont félicitées des progrès réalisés dans les différents domaines de coopération depuis la dernière session tenue en 2008 et dans la mise en œuvre de l’ambitieuse Feuille de Route de Coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Sierra Leone pour la période 2022-2024.

Dans ce cadre, les deux pays ont noté avec satisfaction qu’en dépit de la pandémie du COVID-19, leurs échanges commerciaux ont presque doublé entre 2019 et 2021. Soulignant cependant que le commerce bilatéral ne reflète pas leur potentiel, les deux parties ont décidé de prendre les mesures nécessaires pour élargir les paramètres de leur coopération économique et d’investissement et ont convenu, à cet effet, d’encourager leurs communautés d’affaires et leurs investisseurs à explorer pleinement les possibilités offertes par leurs marchés en expansion.

Par ailleurs, M. Bourita s’est félicité de la dynamique de soutien et de concertation qui caractérise les relations entre les deux pays frères au niveau des instances régionales et internationales et a convenu avec son homologue sierra-léonais de continuer à défendre leurs intérêts fondamentaux respectifs, souligne le communiqué conjoint.

En ce qui concerne les questions de paix et de sécurité, les deux ministres ont noté avec inquiétude la persistance de nombreux foyers de tension et de terrorisme, qui restent les sources les plus importantes d’instabilité sur le continent, réitérant leur ferme détermination à œuvrer ensemble avec les parties concernées pour combattre ce fléau de manière efficace et pour faciliter la résolution des différends en Afrique par le dialogue, conformément au droit international.

En outre, les deux parties ont convenu de soutenir mutuellement leurs candidatures au niveau des mécanismes de coopération régionale et internationale. A cet égard, M. Francis a réitéré le ferme soutien de la Sierra Leone à la candidature du Maroc à un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2028-2029.

Pour sa part, M. Bourita a réitéré le soutien du Maroc à la candidature de la Sierra Leone pour siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent pour la période 2024-2025.

Les deux parties ont enfin exprimé leur satisfaction quant aux résultats de cette troisième session de la Commission mixte de coopération, qui s’est déroulée dans une atmosphère chaleureuse et constructive, reflétant les liens étroits d’amitié et de solidarité entre les deux pays, et marquée par la signature de 13 accords couvrant plusieurs domaines de coopération bilatérale.

