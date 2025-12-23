Le Fonds d’Équipement Communal clôture avec succès un emprunt obligataire de 2 MMDH

Partager Facebook

Le Fonds d’Equipement Communal (FEC) a clôturé avec succès l’émission d’un emprunt obligataire ordinaire, par appel public à l’épargne, d’un montant de 2 milliards de dirhams (MMDH), dont la souscription s’est déroulée du 10 au 12 décembre 2025.

Cette opération, qui a été sursouscrite à hauteur de 1,48 fois, a suscité des souscriptions globales de près de 2,96 MMDH, traduisant l’intérêt et la confiance accordés par le marché aux titres du FEC, indique un communiqué relatif aux résultats définitifs de l’émission.

Le montant servi à l’issue de l’allocation, soit 2 MMDH, a porté sur des obligations ordinaires non cotées, d’une valeur nominale de 100.000 dirhams chacune, assorties d’un taux d’intérêt facial de 2,81%, révisable annuellement à compter du 2 février 2027, avec une prime de risque de 50 points de base et une maturité de 15 ans et 45 jours.

Les titres émis sont négociables de gré à gré hors Bourse et seront remboursés selon un amortissement annuel linéaire du principal en 15 échéances constantes, précise la même source.

Les souscriptions ont été majoritairement réalisées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), qui se sont vu allouer 1,892 MMDH, suivis de la Caisse de Dépôt et de Gestion (68 millions de dirhams) et des entreprises d’assurances, organismes de retraite et de prévoyance (40 millions de dirhams), faisant ressortir un taux de satisfaction global de 67,57%.

Cette levée de fonds s’inscrit dans la poursuite de la stratégie financière du FEC visant à diversifier et à pérenniser ses ressources de financement. Elle contribuera à renforcer l’offre de financement de la Banque et à accompagner la dynamique des investissements territoriaux, notamment les projets portés par les collectivités territoriales à fort impact social et climatique, en cohérence avec les Objectifs de Développement Durable (ODD), souligne le communiqué.

LR/MAP