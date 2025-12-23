Stabilité bancaire au maroc | Les fondamentaux financiers renforcés selon le CCSRS

Partager Facebook

Le secteur bancaire marocain a confirmé le renforcement de ses fondamentaux financiers, selon le Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques (CCSRS), qui a tenu mardi au siège de Bank Al-Maghrib à Rabat, sa vingt-deuxième réunion.

“Le secteur bancaire affiche une rentabilité soutenue et une bonne adéquation de ses fonds propres”, indique le CCSRS dans un communiqué publié à l’issue de cette réunion.

À fin juin 2025, le résultat net du secteur, établi sur base sociale, a poursuivi une progression soutenue de 25%, en lien avec les performances des activités de marché et d’intermédiation, fait savoir la même source.

Cette dynamique a permis de consolider davantage la solvabilité du secteur, qui affiche en moyenne un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 13,8% et un ratio global de 16,4%, pour des minima réglementaires respectifs de 9% et 12%, précise le communiqué.

Sur base consolidée, ces ratios ressortent à 12,3% pour les fonds propres de catégorie 1 et à 14,3% pour le ratio global au terme du premier semestre 2025.

Les tests de résistance macroéconomiques menés par Bank Al-Maghrib confirment, par ailleurs, la résilience du secteur bancaire face aux chocs, dans le respect des exigences prudentielles en vigueur. Le ratio de liquidité à court terme demeure, quant à lui, supérieur au seuil réglementaire, souligne le communiqué.

Et de noter que sur le plan monétaire, le besoin de liquidité bancaire devrait continuer à s’accentuer pour atteindre 158 milliards de dirhams en 2027, en lien notamment avec la progression prévue de la circulation fiduciaire.

En dépit de ces conditions, le crédit bancaire au secteur non financier devrait s’accélérer à 4,1% en 2025 et à 5% en moyenne sur l’horizon de projection. Le taux des créances en souffrance demeure relativement élevé, s’établissant à 8,7% à fin septembre 2025, pour un taux de provisionnement de 69%.

LR/MAP