Le Conseil Supérieur des Oulémas tient sa 36e session ordinaire les 12 et 13 décembre

Avec la Haute approbation de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, Président du Conseil Supérieur des Oulémas, le Conseil tiendra sa 36e session ordinaire les 12 et 13 décembre à Rabat.

Lors de cette session, dont les travaux débuteront au siège du Secrétariat général du Conseil le vendredi 12 décembre à 17h, les Commissions du Conseil examineront les questions à l’ordre du jour, indique un communiqué du Conseil Supérieur des Ouléma.

Il s’agit de l’adoption du programme d’action annuel du Conseil et des Conseils des Oulémas (2025-2026), de la discussion du programme de commémoration du 15e siècle de la naissance du Prophète, que la Paix et le Salut soient sur Lui, à la lumière de la Lettre Royale, en plus de la programmation des domaines d’intervention sur le terrain dans le cadre du plan de communication “Tasdid Al-tabligh” pour la période 2025-2026, précise le communiqué.

Les travaux du Conseil seront aussi consacrés au bilan de l’autorité chargée de la Fatwa entre les deux sessions, ainsi qu’à la Fatwa sur la Zakat qu’elle a émise sur ordre de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, au suivi des travaux scientifiques confiés à la Commission de valorisation du patrimoine et à la Commission des études et des recherches, outre l’examen de la gestion du budget du Conseil Supérieur des Oulémas et des Conseils des Oulémas au titre de l’année financière 2026.

Cette session d’automne se tient conformément aux dispositions du Dahir 1.03.300 du 02 Rabii I 1425 de l’Hégire (22 avril 2004), portant réorganisation des Conseils des Ouléma tel qu’il a été modifié et complété, notamment le premier alinéa de l’Article 4, ainsi qu’en application des dispositions du Dahir n° 1.04.231 du 7 Moharram 1426 de l’Hégire (16 février 2005), portant approbation du règlement intérieur du Conseil supérieur des Ouléma, notamment ses articles 5 et 6.

Elle se tient également en application des Dahir n° 1.23.47 et n° 1.23.48 promulgués le 26 Dou Al Kiada 1444 H (15 juin 2023).

