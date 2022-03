Le Conseil du gouvernement informé d’un accord international portant sur les filières internationales maroco-françaises

Partager Facebook

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a été informé d’un accord international sous forme d’échange de lettres entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République française portant sur les filières internationales maroco-françaises.

Présenté par le ministre du Commerce et de l’Industrie, au nom du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ledit accord, signé à Rabat le 7 septembre 2021 et à Paris le 6 octobre 2021, porte sur les cycles finaux menant au «Baccalauréat International Français» et au «Baccalauréat Général» de la section intitulée «Baccalauréat International Français – option de la langue arabe» au profit des classes du Réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger établies au Royaume du Maroc, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

LR/MAP