Clôture de l’initiative “2021 année de l’ICESCO pour la femme” sous la présidence de SAR la Princesse Lalla Meryem

L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a clôturé officiellement son initiative “2021 année de l’ICESCO pour la femme”, lancée l’année dernière sous le thème “Femmes pour le futur” sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La cérémonie de clôture, tenue mercredi au siège de l’ICESCO à Rabat sous la présidence de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, présidente de l’Union Nationale des Femmes du Maroc (UNFM), a été marquée par la présence de hauts responsables et de personnalités féminines pionnières dans tous les domaines, du Maroc et des pays du monde islamique, indique un communiqué de l’Organisation.

Dans une allocution de circonstance, le directeur général de l’ICESCO, M. Salem Ben Mohamed El Malek, a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le patronage de l’Année de l’ICESCO pour la femme, et fait part de ses chaleureux remerciements à SAR la Princesse Lalla Meryem qui accorde un intérêt particulier à la cause de la femme.

Il a indiqué que la proclamation par l’ICESCO de 2021 Année de la femme sous le thème “Femmes pour le futur” n’est pas fortuite, tant il s’agit d’une décision animée par la volonté de rendre hommage aux femmes, en reconnaissance de leurs rôles pionniers et leurs grands sacrifices avant et pendant la pandémie de Covid-19.

Il a aussi passé en revue les différents programmes, projets et initiatives mis en œuvre par l’Organisation qui ont marqué cette année dédiée à la femme, dont le projet de renforcement des capacités des femmes et des jeunes dans le domaine de leadership d’affaires, le programme de l’ICESCO pour l’amélioration des services sanitaires dans les écoles en milieu rural, le programme des ambassadeurs de l’ICESCO pour la paix, en plus de la création d’un Prix de l’ICESCO pour la femme, des Chaires scientifiques de l’Organisation pour les femmes et du programme “Femmes pionnières”.

La cérémonie de clôture a été ponctuée par le lancement des “Cloches de sensibilisation au rôle de la femme dans l’avenir du monde islamique, précise le communiqué, rappelant que SAR la Princesse Lalla Meryem a, également, visité les différents espaces d’une exposition tenue à cette occasion, qui comprend notamment des œuvres d’art plastique et des produits d’artisanat marocain.

LR/MAP