L’ambassade américaine à Riyad attaquée par deux drones (Ministère Saoudien de la Défense)

Le ministère Saoudien de la Défense a annoncé mardi que l’ambassade américaine à Riyad a été attaquée par deux drones, selon les premières constatations.

Le porte-parole officiel du ministère, le général de division, Turki Al-Maliki, a fait savoir que l’attaque a provoqué un incendie limité, ainsi que des dégâts matériels légers dans le bâtiment de l’ambassade, selon l’agence saoudienne de presse.

Par ailleurs, le porte-parole du ministère de la Défense a annoncé l’interception et la destruction de huit drones près des villes de Riyad et d’Al-Kharj.

