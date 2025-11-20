La Sierra Leone réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et au plan d’autonomie

Partager Facebook

La République de Sierra Leone a réaffirmé, jeudi à Rabat, son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara, tout en prenant note avec grande satisfaction de l’adoption historique de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Cette position a été exprimée par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Sierra Leone, Musa Timothy Kabba, lors de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

M. Kabba a aussi réitéré le plein soutien de son pays au plan marocain d’autonomie, qu’il considère comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste à ce différend.

Au cours de ces entretiens, il a également souligné que la République de Sierra Leone se félicite du consensus international croissant et de la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du plan d’autonomie et de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Dans ce sens, a précisé M. Kabba, la Sierra Leone prend note avec grande satisfaction de l’adoption historique, le 31 octobre dernier, par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2797, qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme la seule base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique au différend artificiel autour du Sahara.

