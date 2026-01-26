La République du Sénégal réitère son soutien ferme à la souveraineté du Maroc sur le Sahara

Par Le Reporter.ma 26/01/2026 Actualités, Monde Laisser un commentaire

La République du Sénégal réitère son soutien ferme à la souveraineté du Maroc sur le Sahara

La République du Sénégal a réitéré son soutien ferme et constant à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire national, y compris la région du Sahara.

Cette position a été exprimée dans le Communiqué conjoint adopté, lundi à Rabat, à l’issue des travaux de la Grande Commission de Coopération maroco-sénégalaise, co-présidée par le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch et le Premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko.

La partie sénégalaise a renouvelé, à cette occasion, son plein appui au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine présenté par le Maroc comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste pour le règlement de ce différend régional dans le cadre exclusif des Nations Unies.

Elle s’est également félicitée de l’adoption historique, le 31 octobre 2025, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, de la résolution 2797 qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Maroc, comme seule base, sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique à ce dossier.

LR/MAP

Tags

,

Voir aussi

SNTL | Réunion à Rabat pour examiner les résultats et valider le budget prévisionnel de 2026

SNTL | Réunion à Rabat pour examiner les résultats et valider le budget prévisionnel de 2026

La Société Nationale des Transports et de la Logistique (SNTL) a tenu, mardi à Rabat, …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma