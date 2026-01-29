La diplomatie parlementaire est un levier essentiel du partenariat Maroc-France (M. Ould Errachid)

Partager Facebook

La diplomatie parlementaire constitue un levier essentiel pour renforcer le partenariat entre le Maroc et la France en conférant au dialogue et au rapprochement une dimension institutionnelle pérenne, a souligné jeudi à Rabat le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid.

L’expérience parlementaire maroco-française a mis en évidence le rôle central que jouent les institutions législatives dans la consolidation des relations bilatérales, ainsi que dans la transformation des expériences nationales en potentialités communes de coopération et de coordination, a indiqué M. Ould Errachid lors de l’ouverture de la 5e session du Forum parlementaire Maroc-France (29-30 janvier).

Il a relevé, à cet égard, que la tenue de cette session illustre la profondeur du partenariat unissant les deux institutions législatives, ainsi que la volonté commune de poursuivre un dialogue et une coordination parlementaires constructifs, en harmonie avec la vision éclairée des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République française, SE M. Emmanuel Macron.

S’inscrivant dans le prolongement de ce parcours profond et de cet héritage historique, cet évènement intervient dans un contexte international où les relations entre les États ne se mesurent plus uniquement à l’aune des intérêts, mais également à la profondeur de la vision partagée et à la capacité de bâtir des partenariats résilients face aux grandes mutations, marquées par des crises et des enjeux de taille, a-t-il fait remarquer.

Il s’agit aussi de mettre à profit les nouvelles opportunités qui se présentent à travers le renforcement d’une coopération bilatérale solide et d’un partenariat responsable, tourné vers l’avenir, a ajouté M. Ould Errachid.

Dans cette perspective, il a indiqué que le Forum parlementaire Maroc-France constitue, depuis son lancement en 2013, un cadre régulier traduisant la volonté commune d’instaurer un dialogue parlementaire permanent entre les deux institutions législatives, comme il confirme la place particulière de ce mécanisme dans le renforcement du rapprochement et de la coordination bilatérale.

Il a relevé que ce cadre institutionnel de haut niveau offre une occasion renouvelée d’approfondir la concertation et l’échange de vues, au service de l’avenir de cette relation d’exception.

Cette relation s’est inscrite dans la durée, s’est maintenue et développée de part et d’autre de la Méditerranée, et s’est nourrie d’une interaction culturelle et institutionnelle continue, fondée sur la confiance et le respect mutuels, ainsi que sur la volonté partagée de renforcer la coopération et d’en élargir les perspectives, en phase avec la stature des deux pays et les aspirations des deux peuples amis, a-t-il dit.

Le président de la Chambre des conseillers a conclu qu’au regard de ces enjeux, et en vertu de ses attributions constitutionnelles en matière de législation, de suivi et d’évaluation des politiques publiques, le Parlement demeure un espace adéquat pour accompagner ces transformations et encadrer le débat public y afférent, ainsi que pour le partage d’expériences, la coordination des approches et l’échange d’expertises entre les deux institutions législatives.

