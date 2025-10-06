La Commission européenne souligne l’importance de l’accord agricole amendé entre le Maroc et l’UE

Partager Facebook

La signature de l’accord agricole amendé entre le Maroc et l’Union européenne (UE) vient renforcer un partenariat de longue date entre Rabat et Bruxelles, a indiqué, lundi, la Commission européenne.

L’accord agricole conclu avec le Maroc vise à étendre le traitement tarifaire préférentiel à la région du Sahara, et s’applique à titre provisoire depuis le 3 octobre 2025, garantissant ainsi la continuité et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, a fait savoir la Commission dans un communiqué.

La Commission européenne a relevé, à cet égard, que des discussions auront lieu prochainement au sein du Conseil de l’UE et du Parlement européen à ce sujet.

Et de préciser que ce texte prévoit que les preuves d’origine et l’étiquetage des produits indiquent clairement la région de production (Dakhla et Laâyoune) et veille à ce que les avantages soient effectivement accordés aux bénéficiaires concernés.

L’Exécutif européen s’est en outre félicité de “l’amitié profonde” et de “la coopération solide et multidimensionnelle” bâties au fil des années par Rabat et Bruxelles, notant que les deux parties souhaitent approfondir davantage cette relation dans les mois à venir, notamment par la conclusion d’un accord de partenariat stratégique.

