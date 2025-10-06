Le Maroc, premier pays africain invité d’honneur du 34e Sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand

Partager Facebook

La 34ème édition du Sommet de l’élevage, plus grand rendez-vous européen des professionnels du secteur, s’ouvre mardi à Clermont-Ferrand (sud-est de la France) avec le Maroc comme premier pays africain invité d’honneur.

Après le Salon de l’Agriculture de Paris en février dernier, le Royaume sera présent en force au plus important événement européen dédié à l’élevage avec un pavillon de 170 m², vitrine d’un secteur agricole en pleine transformation, à la croisée des enjeux climatiques, sociaux et économiques, indique-t-on auprès des organisateurs.

Le Plan Maroc Vert a modernisé le secteur, renforcé les filières animales et misé sur la valorisation des produits, ont-ils relevé dans un communiqué.

Depuis 2020, ajoute-t-on, le programme Génération Green consacre une vision durable, inclusive et résiliente, centrée sur l’autonomie alimentaire, la productivité et la gestion raisonnée de l’eau en tant que ressource stratégique dans un contexte de stress hydrique.

Ils rappellent en outre la mise en œuvre, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, d’un plan national d’envergure de sauvegarde du cheptel face aux effets du changement climatique. Ce programme vise en particulier à soutenir le prix des aliments du bétail, à identifier et préserver 8 millions de femelles reproductrices, à lancer une vaste campagne préventive de traitement du cheptel, à développer les plateformes d’insémination et à encadrer l’appui technique des éleveurs.

Ce programme, ajoute la même source, s’inscrit dans la continuité des stratégies Royales de développement humain et de justice territoriale avec un double objectif : renforcer la souveraineté alimentaire du Royaume et préserver les moyens de subsistance de milliers de familles rurales.

Pour l’édition 2025, le Salon de Clermont-Ferrand réunit plus de 1.770 exposants, avec 120.000 visiteurs attendus, dont plus de 6.000 venus de 96 pays, 2.000 animaux de 70 races. Il sera marqué par la tenue de plus de 140 conférences et colloques axés sur les grands enjeux de l’agriculture et de l’élevage.

Plus qu’un simple rendez-vous d’affaires annuel, le sommet se positionne, selon les organisateurs, comme une véritable boussole pour l’agriculture de demain, un carrefour incontournable de solutions, d’échanges et d’innovations pour l’ensemble des acteurs du monde rural.

Au programme figurent également des concours nationaux de prestige en matière de bovin viande et d’ovins et le lancement de la « fresque de l’élevage herbivore durable » pour sensibiliser autour d’une agriculture responsable.

Moments forts de l’évènement, les organisateurs prévoient deux concours d’excellence dans les domaines de l’innovation et de la technologie agricoles et les produits fermiers durables.

LR/MAP