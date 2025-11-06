La Cité des Métiers et des Compétences de Dakhla-Oued Eddahab ouvre ses portes aux jeunes stagiaires

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Cité des Métiers et des Compétences de Dakhla-Oued Eddahab a ouvert ses portes, jeudi, aux jeunes stagiaires de la région, à l’occasion du 50e anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

Le lancement officiel de la formation à la Cité des Métiers et des Compétences de Dakhla-Oued Eddahab illustre de manière concrète l’engagement constant de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) pour le développement des compétences, le renforcement des opportunités de formation et l’insertion professionnelle dans les provinces du Sud.

Cet évènement s’est déroulé en présence du wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, de la directrice générale de l’OFPPT, Loubna Tricha, ainsi que de plusieurs acteurs régionaux et représentants des autorités locales.

La réalisation de la Cité des Métiers et des Compétences de Dakhla-Oued Eddahab a mobilisé un budget global de 238 millions de dirhams (MDH), dont une contribution de 30 MDH du Conseil régional.

Réalisée sur une superficie de 3,9 hectares, la Cité offre un large éventail de formations qualifiantes et diplômantes, alignées sur les besoins de l’écosystème économique régional et les priorités du marché du travail.

Dans une déclaration à la presse, Mme Tricha a indiqué que le lancement de la Cité des Métiers et des Compétences de la région Dakhla-Oued Eddahab s’inscrit dans la mise en œuvre du programme des Cités des Métiers et des Compétences, considéré comme le pilier central de la nouvelle feuille de route pour le développement du secteur de la formation professionnelle, présentée devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 4 avril 2019.

Les Cités des Métiers et des Compétences procède d’une vision Royale novatrice qui exige que la nouvelle génération d’établissements de formation professionnelle propose non seulement des offres correspondant aux besoins réels du marché du travail et des écosystèmes économiques nationaux et régionaux, mais aussi des espaces innovants et des approches pédagogiques et technologiques de nouvelle génération, a-t-elle précisé.

En matière de capacité pédagogique, la Cité offrira 1.400 places, dont 840 destinées aux stagiaires de première année des formations diplômantes et qualifiantes.

L’offre de formation de ce nouvel établissement comprend 26 filières diversifiées pour l’année 2025–2026, qui atteindront 33 filières lors de la deuxième année de formation. Conçu selon une approche d’intelligence collective, ce dispositif s’articule autour de six pôles métiers couvrant les secteurs productifs liés à la pêche maritime, à l’agriculture, à l’agro-industrie, au transport et à la logistique, à la gestion et au commerce, ainsi qu’au numérique.

La Cité des Métiers et des Compétences de Dakhla–Oued Eddahab comprend également une antenne, à savoir l’Institut Spécialisé en Hôtellerie et Tourisme (ISHT) de Dakhla, doté d’une capacité d’accueil de 507 places pédagogiques, renforçant ainsi l’offre régionale de formation dans les domaines de l’hôtellerie et du tourisme.

Les structures communes de la Cité des Métiers et des Compétences ont été soigneusement conçues pour assurer l’apprentissage des compétences professionnelles, le développement personnel et des soft skills des stagiaires, tout en leur offrant un environnement favorable à leur bien-être.

Ces structures comprennent un espace de coworking, une Digital Factory, un incubateur de projets, un centre de langues et de compétences personnelles, un centre d’orientation professionnelle, une médiathèque, ainsi qu’un centre de conférences.

Afin de promouvoir les valeurs du vivre-ensemble, la Cité dispose également de plusieurs espaces de vie comprenant une maison des stagiaires d’une capacité de 152 lits, une cafétéria, des espaces de rencontre et des terrains de sport couvrant plusieurs disciplines.

En cohérence avec la dynamique de développement et le rayonnement croissant des provinces du Sud du Royaume, l’OFPPT poursuit ses efforts pour accompagner les acteurs économiques régionaux à travers une offre de formation diversifiée regroupant 132 filières, conçues pour répondre aux besoins évolutifs du marché du travail en compétences qualifiées.

Pour la rentrée en cours, le dispositif de formation de l’OFPPT dans les provinces du Sud met à disposition 22.233 places pédagogiques réparties sur un réseau de 16 établissements de formation professionnelle couvrant 13 secteurs d’activité : gestion et commerce, industrie, digital et intelligence artificielle, tourisme, hôtellerie et restauration, bâtiment et travaux publics, logistique et transport, santé, services à la personne, pêche, agriculture, agro-industrie, artisanat, arts et industries graphiques.

Les formations diplômantes s’articulent autour de quatre niveaux : technicien spécialisé, technicien, qualification et spécialisation, auxquels s’ajoutent le baccalauréat professionnel, le parcours collégial et la formation qualifiante.

LR/MAP