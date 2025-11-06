Achraf Hakimi nommé pour le prix “The Best” Joueur de la FIFA 2025

Partager Facebook

La FIFA a annoncé jeudi l’ouverture officielle des votes pour les listes réduites des “The Best FIFA Football Awards 2025”, qui distinguent chaque année les plus grandes figures du football mondial.

Cette édition 2025 rendra hommage aux joueuses, joueurs et entraîneurs qui ont marqué la planète football au cours d’une saison riche en émotions, marquée notamment par la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à 32 équipes, organisée aux États-Unis devant 2,5 millions de spectateurs et des milliards de téléspectateurs.

Parmi les nominés pour le prix The Best – Joueur de la FIFA, figure Achraf Hakimi, défenseur marocain du Paris Saint-Germain, dont les performances exceptionnelles en club comme en sélection lui valent une nouvelle reconnaissance mondiale. Véritable moteur du couloir droit parisien, Hakimi s’est distingué par sa régularité, son influence dans le jeu et sa capacité à peser sur les grands rendez-vous.

Aux côtés du latéral marocain, la liste réunit un plateau prestigieux de talents internationaux : Ousmane Dembélé (France/PSG), Harry Kane (Angleterre/FC Bayern München), Kylian Mbappé (France/Real Madrid), Nuno Mendes (Portugal/PSG), Cole Palmer (Angleterre/Chelsea), Pedri (Espagne/FC Barcelone), Raphinha (Brésil/FC Barcelone), Mohamed Salah (Égypte/Liverpool), Vitinha (Portugal/PSG) et Lamine Yamal (Espagne/FC Barcelone).

Outre la catégorie du The Best – Joueur de la FIFA, plusieurs autres distinctions viendront récompenser les plus grands acteurs et actrices du ballon rond. Il s’agit des prix “The Best” des meilleurs joueuse, entraîneur(e) pour le football féminin et masculin, gardien(ne) de but, Onze féminin et masculin, outre le Prix des Supporters de la FIFA, célébrant les fans les plus passionnés, ainsi que les Prix Puskás et Marta, qui récompenseront les plus beaux buts de l’année (dont les nominés seront annoncés prochainement).

Les votes sont ouverts du 6 au 28 novembre 2025 à 23h59 (CET) via une application dédiée accessible via l’adresse: FIFA.com/The-Best-FIFA-Football-Awards-2025.

Les sélectionneurs et capitaines des équipes nationales, les journalistes spécialisés ainsi que les supporters inscrits sur FIFA.com participent au scrutin, chaque groupe de votants comptant pour 25 % du total des voix.

