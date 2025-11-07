Nostalgia Laâyoune | Un vibrant hommage artistique à la Glorieuse Marche Verte

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le spectacle “Nostalgia Laâyoune”, création artistique d’envergure célébrant la mémoire collective et l’épopée de la glorieuse Marche verte, a été présenté jeudi à Laâyoune, offrant au public un show captivant qui a marqué les esprits.

Organisé dans le cadre des célébrations du cinquantenaire de la glorieuse Marche Verte, ce spectacle s’est déroulé en présence notamment du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, des élus et des consuls généraux accrédités à Laâyoune.

Ce show qui s’inscrit dans le cadre du programme “Nostalgia” lancé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, vise à mettre la lumière l’histoire du Royaume et son riche patrimoine culturel et de le présenter au grand public de manière créative.

À travers une approche scénique contemporaine, cette œuvre a rendu hommage à l’épopée de la Marche Verte, illustrant la fidélité, l’unité et la continuité qui marquent l’histoire du Royaume.

Alliant jeu d’acteurs, musique, danse et lumière, “Nostalgia Laâyoune” a transporté le public dans un voyage sensoriel et émotionnel combinant authenticité et modernité, et affirmant le rôle de l’art comme passerelle entre passé et présent, tradition et renouveau.

À l’issue du spectacle, des shows de drones lumineux ont illuminé la place “Oum Saad”, offrant au public un moment captivant et mémorable. Accompagnés d’une narration, ils sont revenus sur les grands projets structurants lancés dans la région, inscrits notamment dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ce show haut en couleur, fruit d’une programmation minutieuse et d’une synchronisation parfaite, a vu près de 800 drones lumineux dessiner dans le ciel étoilé des formes, des motifs et même des histoires, offrant une expérience visuelle époustouflante mêlant patriotisme, fierté nationale et enthousiasme.

Depuis son lancement en 2022, le programme “Nostalgia” connaît un véritable engouement auprès du public marocain, ces spectacles livrant des récits captivants sur l’histoire du Royaume et la richesse de son patrimoine culturel.

LR/MAP