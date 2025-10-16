La BERD salue les progrès remarquables accomplis par le Maroc sous le leadership de SM le Roi

Le directeur de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour le Maroc, Haytham Eissa, a salué les progrès remarquables accomplis par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

“Le Maroc a réalisé des progrès remarquables, notamment dans le développement d’infrastructures de classe mondiale, l’accélération de la transition vers les énergies renouvelables, la promotion de l’inclusion financière et le renforcement du cadre institutionnel”, a indiqué M. Eissa lors d’une interview accordée à la MAP en marge de la conférence “Women in Business : Briser les barrières pour les femmes entrepreneures – Un impact de 1 milliard d’euros”, tenue mercredi à Casablanca.

La BERD considère cette transformation comme une démonstration claire de la vision à long terme du Maroc, de son leadership stratégique et de son engagement inébranlable en faveur du développement durable, a-t-il souligné, notant que l’action climatique est placée au cœur de cette démarche.

Et de poursuivre que le Royaume s’est fermement établi comme un leader régional dans la transition verte, en fixant des objectifs ambitieux et en prenant des mesures concrètes pour décarboner son économie.

Pour le responsable, le Maroc a acquis une solide réputation en tant que réformateur de premier plan en Afrique du Nord, attirant des niveaux élevés d’investissements directs étrangers (IDE) et de financements pour le développement de ses industries tournées vers l’exportation.

“La réussite du Royaume à devenir un hub majeur de production automobile est un exemple de bonne pratique que nous avons fréquemment cité dans nos rapports phares “, a-t-il soutenu.

A cette occasion, M. Eissa a mis en relief la résilience de l’économie marocaine face à un environnement mondial très difficile, portée par le maintien de la stabilité macroéconomique grâce aux politiques prudentes menées par le Royaume.

“Malgré l’impact de la sécheresse sur l’agriculture, l’économie marocaine a fait preuve de diversification, avec une forte résilience du secteur manufacturier”, a-t-il fait remarquer, estimant que la croissance, qui s’est établie aux alentours de 3%, devrait encore augmenter, tirée par de solides investissements publics, l’expansion des exportations et les investissements du secteur privé.

LR/MAP