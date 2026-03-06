Maroc Russie | Entretien téléphonique entre M. Nasser Bourita et M. Sergueï Lavrov

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, s’est entretenu, vendredi, par téléphone avec le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, M. Sergueï Lavrov.

À cette occasion, les deux ministres se sont félicités de la qualité des relations d’amitié et de coopération liant le Royaume du Maroc et la Fédération de Russie, réaffirmant leur volonté commune de poursuivre le renforcement et l’approfondissement de ce partenariat.

Cet échange intervient dans le contexte de la célébration du dixième anniversaire de l’adoption du Partenariat stratégique approfondi entre les deux pays, signé en mars 2016 à Moscou, lors de la Visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Les deux responsables ont, par ailleurs, procédé à un échange de vues sur plusieurs questions régionales et internationales d’actualité, soulignant l’importance d’une concertation continue et d’une coordination renforcée afin de contribuer à la promotion de la paix et de la stabilité internationales.

