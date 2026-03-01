Koweït | interception de plusieurs cibles aériennes hostiles (Défense)

Partager Facebook

Le système de défense aérienne koweïtien a intercepté, dimanche matin, plusieurs cibles aériennes hostiles, a annoncé, le porte-parole du ministère de la Défense du Koweït, le colonel Saoud Al-Atwan.

Dans un communiqué, le colonel Al-Atwan a indiqué que ces cibles ont été détectées et neutralisées dans le périmètre des opérations au sud du pays, dans le cadre de l’état de pleine préparation visant à protéger l’espace aérien national, sans qu’aucune blessure ne soit enregistrée.

Il a affirmé que les forces armées poursuivent l’exécution de leurs missions et sont prêtes à faire face à toute évolution éventuelle, de manière à garantir la sécurité et la stabilité du pays.

D’autre part, le directeur général par intérim de l’Autorité générale de l’aviation civile, Duaij Al-Otaibi, a souligné, dans une déclaration à la presse, que l’Autorité entamera l’évaluation des dégâts à l’aéroport international de Koweït et procédera à l’élaboration d’un plan de maintenance et de réparation, en vue de sa réouverture dans les plus brefs délais, après vérification de son opérationnalité.

M. Al-Otaibi a précisé que la situation à l’aéroport est stable, appelant à s’informer auprès des sources officielles et à ne pas se laisser entraîner par les rumeurs.

Il a également fait savoir que l’Autorité générale a pris une série de mesures urgentes à la suite de l’incident ayant visé, samedi, l’aéroport international de Koweït, notant que le plan d’urgence a été immédiatement activé en coordination avec les instances concernées de l’État.

LR/MAP